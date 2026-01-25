Lazio, operazione in chiusura per Daniel Maldini

Offerte Sky
Lazio, Daniel Maldini è sempre più vicino: operazione in chiusura

Calciomercato

Operazione in chiusura tra i due club sulla base di un prestito oneroso, a 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato tra i 13 e i 14 milioni. Diritto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La chiusura è prevista nelle prossime ore, il calciatore potrebbe partire per Roma già nella giornata di lunedì

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Daniel Maldini è sempre più vicino alla Lazio. Operazione in chiusura tra il club biancoceleste e l'Atalanta dopo i nuovi contatti tra le parti nella giornata di domenica: prestito oneroso, di 1 milione di euro, con diritto di riscatto (che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni) fissato tra i 13 e i 14 milioni. La chiusura è prevista nelle prossime ore: qualora tutti i dettagli dovessero essere definiti, il calciatore potrebbe partire per Roma già nella giornata di lunedì per mettersi subito a disposizone di Sarri. La Lazio, infatti, tornerà in campo venerdì sera alle 20.45 contro il Genoa.

