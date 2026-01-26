Offerte Sky
Napoli su Martin Terrier: quella volta che segnò un gol di scorpione. VIDEO

Calciomercato

Sondaggio del Napoli per Martin Terrier, esterno francese che gioca in Bundesliga. Piace a diverse squadre di Premier e lo scorso dicembre segnò un gol spettacolare nel derby fra Bayer Leverkusen e Colonia. Una magia che sta già incuriosendo i tifosi del Napoli...

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

C’è un nome nuovo nel mercato del Napoli: chieste informazioni su Martin Terrier, esterno sinistro d’attacco francese di 28 anni (29 a marzo), dal 2024 in forza al Bayer Leverkusen. Per ora non ci sono discorsi avanzati, ma solo una richiesta di informazioni. Ma il profilo interessa ed è da tenere d’occhio soprattutto se il Napoli (che ricordiamo ha l’obbligo di fare un mercato ‘a zero’ in questa sessione di gennaio) deciderà di rinforzarsi in quel ruolo in questi ultimi giorni di mercato.

Chi è Martin Terrier

L’esterno francese, seguito da diverse squadre di Premier, era salito alla ribalta lo scorso mese di dicembre quando aveva segnato un gol clamoroso nel derby contro il Colonia. Uno dei 3 gol stagionali segnati in Bundesliga da Terrier che è rientrato a fine anno dopo aver perso quasi tutto il 2025 per la rottura di un tendine d’Achille (uno dei due infortuni importanti subiti in carriera, assieme alla rottura di un crociato del ginocchio nel 2023).  

