Al club arabo ora guidato dall’ex allenatore dell’Inter piace il giovane attaccante del Genoa e della nazionale under21: classe 2006, Ekhator in questo campionato ha segnato due gol, a Napoli e Roma. È un prodotto del settore giovanile rossoblù come Ahanor e Venturino: il primo è stato ceduto in estate all’Atalanta, il secondo è andato in prestito alla Roma la settimana scorsa

