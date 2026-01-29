Offerte Sky
Al-Hilal, per Jeff Ekhator del Genoa l'interesse di Inzaghi. Le news di calciomercato

Calciomercato

Al club arabo ora guidato dall’ex allenatore dell’Inter piace il giovane attaccante del Genoa e della nazionale under21: classe 2006, Ekhator in questo campionato ha segnato due gol, a Napoli e Roma. È un prodotto del settore giovanile rossoblù come Ahanor e Venturino: il primo è stato ceduto in estate all’Atalanta, il secondo è andato in prestito alla Roma la settimana scorsa

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Jeff Ekhator interessa all’Al-Hilal. Il club della Saudi Pro League allenato da Simone Inzaghi ha messo gli occhi sul giovane attaccante del Genoa e della nazionale italiana under21, classe 2006 e prodotto del settore giovanile rossoblù. Finora Ekhator ha giocato 18 partite in questo campionato, partendo solo 4 volte da titolare. E ha segnato due reti, al Napoli e alla Roma, oltre al gol in Coppa Italia a settembre contro l’Empoli.

Jeff Ekhator

Jeff Ekhator

I numeri della sua stagione

Ekhator via dopo Ahanor e Venturino?

Dovesse partire anche Ekhator, il Genoa si libererebbe di un altro dei talenti usciti recentemente dal suo settore giovanile. In estate, il club rossoblù ha infatti ceduto all’Atalanta Honest Ahanor, classe 2008, pagato dai bergamaschi 20 milioni di euro (bonus inclusi). E la scorsa settimana, dopo l’arrivo dalla Roma di Baldanzi, il Genoa ha mandato in prestito nella squadra di Gasperini Lorenzo Venturino, attaccante nato nel 2006: per lui la Roma ha un diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Il sogno di Ahanor, Ekhator e Venturino. VIDEO

