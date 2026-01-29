Calciomercato 2026, news e trattative di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' in diretta alle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: questa settimana LIVE da San Martino di Castrozza
Calciomercato, le news di giovedì 29 gennaio
- Inter, a sorpresa inserimento per Diaby dell'Al-Itthiad
- E i nerazzurri restano sempre su Perisic
- Napoli, accordo con Alisson Santos. Si tratta con lo Sporting
- Piace anche Holm del Bologna
- La Juventus continua a trattare Kolo Muani
- Nuovi contatti anche per Norton Cuffy
- Roma, per l'esterno spunta Sulemana dell'Atalanta
- Asse con la Premier: la Fiorentina pensa a Disasi per la difesa
- E Sterling ha risolto il contratto con il Chelsea
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Chiellini: "Su Kolo Muani non riesco a dare percentuali"
"Stiamo cercando di capire se ci sono profili che possano migliorare questa squadra, ma non è facile. Kolo Muani è stato bene qua lo scorso anno, ma ora non è un giocatore della Juventus. Vediamo in questi ultimi giorni, ma non riesco a dare percentuali" Così Giorgio Chiellini nel prepartita di ieri di Monaco-Juventus
Alessio Cragno riparte dal Sudtirol
Il portiere, svincolato dalla scorsa estate dopo l'esperienza alla Sampdoria, torna in Serie B tra i pali del Sudtirol
Serie B, Matteo Dagasso lascia il Pescara e va a Venezia
Operazione a titolo definitivo per il centrocampista 21enne che rimane in Serie B
Premier League, ufficiale Adama Traoré al West Ham
L'attaccante spagnolo si trasferisce a titolo definitivo dal Fulham al West Ham
