Calciomercato 2026, news e trattative di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' in diretta alle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: questa settimana LIVE da San Martino di Castrozza

Calciomercato, le news di giovedì 29 gennaio

Chiellini: "Su Kolo Muani non riesco a dare percentuali"

"Stiamo cercando di capire se ci sono profili che possano migliorare questa squadra, ma non è facile. Kolo Muani è stato bene qua lo scorso anno, ma ora non è un giocatore della Juventus. Vediamo in questi ultimi giorni, ma non riesco a dare percentuali" Così Giorgio Chiellini nel prepartita di ieri di Monaco-Juventus

Alessio Cragno riparte dal Sudtirol

Il portiere, svincolato dalla scorsa estate dopo l'esperienza alla Sampdoria, torna in Serie B tra i pali del Sudtirol

Serie B, Matteo Dagasso lascia il Pescara e va a Venezia

Operazione a titolo definitivo per il centrocampista 21enne che rimane in Serie B

Premier League, ufficiale Adama Traoré al West Ham

L'attaccante spagnolo si trasferisce a titolo definitivo dal Fulham al West Ham

"Buongiorno Calciomercato", il podcast di Di Marzio

Il tempo di un caffè per scoprire da Gianluca Di Marzio tutto quello che è successo nelle ultime ore di mercato in Italia e nel mondo

