Atalanta, il West Ham ha chiesto informazioni su Zalewski

Calciomercato

Al club nerazzurro non sono ancora arrivate offerte: l'eventuale proposta dovrà necessariamente essere molto importante, visto il rendimento del giocatore e i costi di acquisto. Il West Ham è al momento in zona retrocessione in Premier e si è già rinforzato a gennaio con Castellanos della Lazio

TUTTE LE NEWS DI MERCATO LIVE

Il West Ham sulle tracce di Nicola Zalewski. Il club inglese ha chiesto informazioni all'Atalanta per l'esterno classe 2002. Eventualmente servirà un'offerta molto importante visto il rendimento del giocatore e i costi di acquisto. L'Atalanta ne ha sborsati 17 la scorsa estate per prelevarlo dall'Inter.

Per ora nessuna offerta

Va detto, al momento non sono ancora arrivate offerte all'Atalanta. Zalewski in stagione ha già collezionato ventidue presenze, con un gol e cinque assist messi a referto. Il West Ham, invece, al momento si trova in zona retrocessione e sta dando vita a un ricco mercato invernale: ha salutato l'ex Milan Paquetá e ha speso 29 milioni per Castellanos della Lazio, uno dei quattro colpi invernali.

