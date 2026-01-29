Per l’esterno d’attacco francese dell’Al-Ittihad manca il via libera del fondo Pif: l’Inter ha già un accordo sull’ingaggio, che Diaby si ridurrebbe rispetto a quello attuale da 12 milioni con il club saudita. Con l’eliminazione dalla Champions del Psv, Perisic diventa un’opportunità per i nerazzurri. Intanto accordo con il Besiktas per Asllani, che ha interrotto il prestito con il Torino e andrà a giocare in Turchia fino al termine della stagione CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

L’Inter insiste per arrivare a Moussa Diaby. Il club nerazzurro lavoro per dare a Chivu l’attaccante esterno dell’Al-Ittihad. Con il francese classe 1999, che avrebbe rifiutato altre proposte giunte dalla Premier, c’è già un accordo sull’ingaggio: Diaby si ridurrebbe l’ingaggio rispetto ai 12 milioni di euro netti a stagione che percepisce al momento in Arabia. Ma per il via libera alla partenza del francese serve l’ok del fondo Pif, che è proprietario del club saudita. L’Al-Ittihad preferirebbe una cessione a condizioni diverse rispetto a un prestito con diritto e comunque deve prima trovare un sostituto di Diaby, che gli arabi hanno acquistato nel 2024 per 60 milioni dall'Aston Villa. Per Dibay sarebbe un ritorno in Serie A, dove vanta due presenze nel 2018 nella sua breve esperienza con il Crotone.

Psv out dalla Champions, opportunità Perisic Con il Psv ko con il Bayern ed eliminato dalla Champions League, si apre la possibilità di un ritorno di Ivan Perisic all’Inter. Il vantaggio in campionato degli olandesi e il venire meno di una competizione da giocare in Europa potrebbe convincere il Psv a lasciar partire il croato, che è già stato all’Inter dal 2015 al 2019 e poi dal 2020 al 2020. Se dovessero arrivare sia Diaby che Perisic, a quel punto sarebbe probabile la partenza di Luis Henrique (cercato dal Bournemouth e dal Besiktas). Dovesse arrivarne solo uno, il brasiliano potrebbe comunque partire, cosa più complicata se né Diaby né Perisic andassero a rinforzare la fascia di Chivu.