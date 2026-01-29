Calciomercato Napoli, Sulemana e Alisson Santos: le ultime sui nomi per l'attacco

Il Napoli cerca un rinforzo come esterno: gli azzurri sono al bivio tra Alisson Santos dello Sporting Lisbona, in gol in Champions League ieri sera, e Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta, su cui è anche la Roma. Gli ultimi aggiornamenti sulle operazioni di calciomercato dei partenopei

C’è anche il Napoli su Kamaldeen Sulemana: così come la Roma, gli azzurri stanno cercando di capire le eventuali condizioni d’uscita del classe 2002, all'Atalanta dalla scorsa estate, e oggi sono previsti nuovi contatti. Dopo la cessione di Noa Lang, al Napoli serve un rinforzo come esterno. Resta viva la pista di Alisson Santos, 23enne dello Sporting Lisbona che ieri sera ha segnato il gol decisivo in Champions League per la qualificazione agli ottavi. Proprio la sua rete potrebbe cambiare le sue condizioni d'uscita: il Napoli lo vorrebbe acquistare con la formula del prestito.