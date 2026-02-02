Oscar Hiljemark, chi è l'allenatore ex Palermo e Genoa vicino alla panchina del Pisail profilo
Il nome forte per il dopo Gilardino al Pisa è Oscar Hiljemark: forse vi ricorderete di lui nel centrocampo di Palermo e Genoa una decina di anni fa. Si è ritirato a soli 28 anni, oggi ne ha 33 e allena già da più di due stagioni. In carriera ha avuto ventiquattro allenatori diversi (tantissimi quelli italiani) ed è anche riuscito a battere uno di loro nell'ultima Europa League col suo piccolo Elfsborg: Ivan Juric e la Roma. Al Pisa sarebbe più giovane di quattro suoi giocatori: la sua storia
Chi è Hiljemark, il candidato forte per il dopo Gila a Pisa
Trentatré anni, allena da poco, dopo un ritiro molto precoce da calciatore a soli 28 anni (ci arriveremo). Attualmente guida l'Elfsborg nella sua Svezia ed è alla seconda panchina in carriera, dopo quella coi danesi dell'Aalborg. Lo ricordiamo bene come centrocampista della nostra Serie A: fu il Palermo a portarlo in Italia dopo un Europeo U21 da protagonista: 2,5 i milioni spesi e numero 10 sulla schiena. Ha giocato anche nel Genoa in due riprese: totale di 99 gettoni in A.
Ventiquattro allenatori diversi in carriera
Si dice che un allenatore rubi qualcosa da tutti gli allenatori che ha avuto nella propria carriera da calciatore. Ecco, in questo senso Oscar Hiljemark può attingere a tante fonti, eccome. Sono infatti ben ventiquattro i diversi allenatori per cui ha giocato in carriera, tra cui Ballardini, Iachini, Juric, De Zerbi, Mandorlini, Prandelli, Novellino, Corini e Tedesco, giusto per citare gli italiani. Va detto che sul suo personale "tabellino", più che una carriera da giramondo, hanno inciso i tanti avvicendamenti tecnici nelle sue stagioni, soprattutto quelle italiane.
Come sistema predilige la difesa a tre, quella che il Pisa ha adottato quasi sempre in questo campionato, ma più sbilanciata verso un 343.
Eroe della Nazionale U21
Dicevamo: Hiljemark è stato pescato dal Palermo dopo un grande Europeo da capitano della Svezia U21 nel 2015, vinto in finale contro il Portogallo di un giovane Bernardo Silva, battendo nel girone pure l'Italia, allenata da Di Biagio e che schierava — tra gli altri — Belotti, Berardi, Baselli e Rugani. Con la nazionale maggiore ha giocato ventotto partite: c'era al Mondiale del 2018, ma non scese in campo in quel playoff da incubo che ci costò la prima, recente, qualificazione alla Coppa del Mondo.
Sei nazioni in Europa e il ritiro a soli 28 anni
Per la precisione, la carriera di Hiljemark parte proprio dall'Elfsborg, la squadra che sta allenando in Svezia. Poi Psv, Palermo, Genoa (inframezzato da un prestito in Grecia al Panathinaikos e uno in Russia alla Dinamo Mosca) e Aalborg, cioè la squadra danese da cui ha iniziato la sua storia in panchina.
Proprio con loro — e a soli 28 anni — annuncia il ritiro dal calcio dopo un brutto infortunio durante la prima parte della stagione 2020/21: "Oscar ha lottato con il dolore per tutta la primavera, da tempo entrambe le parti avevano un'idea di come sarebbe andata a finire e, tenendo conto delle sue capacità, abbiamo cercato di tenerlo nel club insieme allo staff tecnico" aveva detto il suo primo ds Inge André Olsen. Lì inizia la sua storia da allenatore.
Una retrocessione e poi il ritorno in Svezia
Quindi proprio dall'Aalborg in Danimarca è iniziata la sua carriera in panchina: prima da vice allenatore, poi subentrando da capo nel 2023, ma senza riuscire ad evitare la retrocessione a fine campionato. Con l'Elsfborg ha chiuso la sua stagione d'esordio al settimo posto, poi ha terminato all'ottavo posto nel 2025 da poco concluso (in Svezia il campionato è annuale e non stagionale).
Esperienza in Europa
Nonostante una giovane carriera, Hiljemark ha già messo a referto 112 panchine, sedici in Europa. Nella scorsa stagione sportiva, con l'Elfborg, supera tutti i turni preliminari possibili (otto partite, la prima a giugno) e accede al girone unico di Europa League, togliendosi pure la soddisfazione di battere la Roma di Juric — tra l'altro suo ex allenatore — 1-0 nell'ottobre del 2024. Non riuscirà comunque a strappare la qualificazione, chiudendo al 26° posto, a un passo dai playoff.
Al Pisa sarebbe più giovane di quattro suoi giocatori
Oggi Hiljemark ha trentatré anni, ha iniziato ad allenare a ventinove e non è certo raro che un suo giocatore sia più "vecchio" di lui. Ecco, al Pisa sarebbero quattro a contare più primavere: il portiere Nicolas Andrare, il capitano Caracciolo, Cuadrado e Albiol.