Per la precisione, la carriera di Hiljemark parte proprio dall'Elfsborg, la squadra che sta allenando in Svezia. Poi Psv, Palermo, Genoa (inframezzato da un prestito in Grecia al Panathinaikos e uno in Russia alla Dinamo Mosca) e Aalborg, cioè la squadra danese da cui ha iniziato la sua storia in panchina.

Proprio con loro — e a soli 28 anni — annuncia il ritiro dal calcio dopo un brutto infortunio durante la prima parte della stagione 2020/21: "Oscar ha lottato con il dolore per tutta la primavera, da tempo entrambe le parti avevano un'idea di come sarebbe andata a finire e, tenendo conto delle sue capacità, abbiamo cercato di tenerlo nel club insieme allo staff tecnico" aveva detto il suo primo ds Inge André Olsen. Lì inizia la sua storia da allenatore.