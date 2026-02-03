I reds non hanno comprato giocatori, o quantomeno non per l'immediato; ma hanno comunque sborsato la bellezza di 63 milioni per Jeremy Jaquet, difensore centrale del Rennes classe 2005 che si unirà a loro solo nell'estate del 2026. Tra gli altri movimenti all'ombra del Big Ben: Lorenzo Lucca a Napoli non ha ingranato ed è diventato un nuovo italiano in Premier, col Nottingham Forest cercherà di dare lustro all'italian job, da sempre binomio riuscitissimo. Il West Ham ha salutato Paquetá e preso Castellanos dalla Lazio, sempre a proposito di intrecci col nostro Paese. Il City ha comprato Semenyo e, dunque, ha lasciato partire il talentino della golden generation norvegese Oscar Bobb: il Fulham per lui ha speso ben 31 milioni di euro.

E ancora. La potenza economica delle inglesi si vede anche dal mercato di gennaio: il Bournemouth ha sborsato 30 milioni per un attaccante brasiliano classe 2006 del Vasco, si chiama Rayan. Il Tottenham ha invece riportato in Inghilterra Conor Gallagher (per 40 milioni) dopo un anno e mezzo di Atletico Madrid, e puntato altre fiches sul terzino brasiliano di 19 anni Souza, arrivato dal Santos per 15 milioni. A gennaio non è mancato neanche il mercato allenatori: Chelsea e United non hanno speso per calciatori, ma hanno entrambi cambiato guida tecnica, con Rosenior e Carrick (ad interim) subentrati a Maresca e Amorim.