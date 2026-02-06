Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Kouame-Aris Salonicco, c'è l'accordo: oggi le visite mediche. Le news di calciomercato

fiorentina

L’attaccante sosterrà oggi le visite con l’Aris Salonicco: accordo trovato nella notte tra la Fiorentina e il club greco. Koaume è diretto in Grecia per i test medici e la firma. Per l’ivoriano, classe 1997, il trasferimento al Verona era saltato negli ultimi istanti dell’ultimo giorno di mercato. Ma in Grecia il mercato chiude solo oggi e per Kouame può quindi aprirsi una nuova avventura all’estero, dopo quella all'Anderlecht nel 2021/2022

PARATICI: "FIORENTINA GRANDE OPPORTUNITA'"

Christian Kouame verso la Grecia. L’attaccante della Fiorentina è pronto per una nuova avventura visto che nella notte è stato trovato un accordo tra i viola e l’Aris Salonicco, club del massimo campionato greco. L’ivoriano è diretto dunque in Grecia, dove oggi è l'ultimo giorno di mercato e dove Kouame svolgerà le visite mediche: se tutto andrà per il meglio, firmerà il suo nuovo contratto con l’Aris. Kouame dunque lascia la Serie A, campionato dove ha sempre giocato dal 2018, quando lo fece esordire il Genoa, ad eccezione della stagione 2021/2022, l’unica giocata all’estero con i belgi dell’Anderlecht. Lanciato dal Cittadella in B, in Italia Kouame ha giocato anche sei mesi ad Empoli.

Kouame, dal passaggio al Verona sfumato all’Aris

L’attaccante, classe 1997, doveva già trasferirsi nell’ultima sessione di mercato, chiusa lunedì sera, all’Hellas Verona. Ma il trasferimento era saltato proprio a pochi secondi dalla chiusura invernale, lasciando quindi Kouame ancora alla Fiorentina. La possibilità di trovare altri mercati ancora aperti, come quello greco appunto, ha permesso ai viola di trovare una nuova soluzione per Kouame. Pronto a lasciare l’Italia per la seconda volta nella sua carriera.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Koaume, accordo con l'Aris Salonicco: oggi visite

fiorentina

L’attaccante sosterrà oggi le visite con l’Aris Salonicco: accordo trovato nella notte tra la...

Tare: "Mateta saltato per un problema fisico"

MILAN

Il ds del Milan spiega il dietrofront nella trattativa per portare in rossonero Mateta: “Era...

Calciomercato Milan, le news dell'ultimo giorno

Calciomercato

Ultimo giorno senza fiammata per il mercato dei rossoneri. Salta il trasferimento di Mateta dal...

Calciomercato Juve, le news dell'ultimo giorno

Calciomercato

Dopo aver inseguito Kolo Muani, Mateta e Icardi, la Juventus ha chiuso la sessione invernale...

Calciomercato Inter, le news dell'ultimo giorno

Calciomercato

Due tentativi della Lazio per Frattesi respinti, il deposito del contratto di Yanis Massolin...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE