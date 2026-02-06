L’attaccante sosterrà oggi le visite con l’Aris Salonicco: accordo trovato nella notte tra la Fiorentina e il club greco. Koaume è diretto in Grecia per i test medici e la firma. Per l’ivoriano, classe 1997, il trasferimento al Verona era saltato negli ultimi istanti dell’ultimo giorno di mercato. Ma in Grecia il mercato chiude solo oggi e per Kouame può quindi aprirsi una nuova avventura all’estero, dopo quella all'Anderlecht nel 2021/2022

Christian Kouame verso la Grecia. L’attaccante della Fiorentina è pronto per una nuova avventura visto che nella notte è stato trovato un accordo tra i viola e l’Aris Salonicco, club del massimo campionato greco. L’ivoriano è diretto dunque in Grecia, dove oggi è l'ultimo giorno di mercato e dove Kouame svolgerà le visite mediche: se tutto andrà per il meglio, firmerà il suo nuovo contratto con l’Aris. Kouame dunque lascia la Serie A, campionato dove ha sempre giocato dal 2018, quando lo fece esordire il Genoa, ad eccezione della stagione 2021/2022, l’unica giocata all’estero con i belgi dell’Anderlecht. Lanciato dal Cittadella in B, in Italia Kouame ha giocato anche sei mesi ad Empoli.