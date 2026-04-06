L'addio era già nell'aria per il portoghese col contratto in scadenza a giugno 2026 e, ora, è praticamente ufficiale. Dopo la vittoria per 4-0 in FA Cup contro il Liverpool, il vice di Pep — Pepijn Lijnders — ha sostanzialmente confermato la sua partenza: "Ogni bella storia arriva alla sua fine. Sarà impossibile rimpiazzarlo, Bernardo è unico". In passato la Juventus si era mossa per cercare di sondare la sua volontà di venire in Italia

Nove anni, sei Premier, un Champions con annesso triplete. Infinite magie. Le prossime saranno le ultime settimane di Bernardo Silva con la maglia del Manchester City: il portoghese — in scadenza a giugno 2026 — era giù in odore di addio e, ora, è praticamente ufficiale. Dopo la vittoria per 4-0 del City in FA Cup contro il Liverpool, il vice di Pep Guardiola — l'olandese Pepijn Lijnders — ha sostanzialmente confermato la sua partenza: "Ogni bella storia arriva alla sua fine. "Spero che si goda gli ultimi mesi, sono solo sei settimane, e che abbia il giusto addio, si merita tutte queste attenzioni. Sarà impossibile rimpiazzarlo, Bernardo è unico".