L'addio era già nell'aria per il portoghese col contratto in scadenza a giugno 2026 e, ora, è praticamente ufficiale. Dopo la vittoria per 4-0 in FA Cup contro il Liverpool, il vice di Pep — Pepijn Lijnders — ha sostanzialmente confermato la sua partenza: "Ogni bella storia arriva alla sua fine. Sarà impossibile rimpiazzarlo, Bernardo è unico". In passato la Juventus si era mossa per cercare di sondare la sua volontà di venire in Italia
TUTTI I GIOCATORI IN SCADENZA NEL 2026 (E GLI ADDII GIÀ CONFERMATI)
Nove anni, sei Premier, un Champions con annesso triplete. Infinite magie. Le prossime saranno le ultime settimane di Bernardo Silva con la maglia del Manchester City: il portoghese — in scadenza a giugno 2026 — era giù in odore di addio e, ora, è praticamente ufficiale. Dopo la vittoria per 4-0 del City in FA Cup contro il Liverpool, il vice di Pep Guardiola — l'olandese Pepijn Lijnders — ha sostanzialmente confermato la sua partenza: "Ogni bella storia arriva alla sua fine. "Spero che si goda gli ultimi mesi, sono solo sei settimane, e che abbia il giusto addio, si merita tutte queste attenzioni. Sarà impossibile rimpiazzarlo, Bernardo è unico".
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Chi potrebbe puntare su Bernardo Silva
Era arrivato dal Monaco nell'estate del 2017 per 50 milioni di euro, nella seconda stagione dell'era di Guardiola a Manchester. Pep ha trovato in lui il tipo di centrocampista abile, sostanzialmente, nel fare qualsiasi cosa in campo. Del City ne è stato il capitano nell'ultima stagione dopo l'addio di Walker; totale: 450 partite, 76 gol e 77 assist. Bernardo — classe 1994, 31 anni — sarà dunque una super occasione estiva di mercato… ma per chi? Fermo restando che stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto che piace a tantissimi, sappiamo che la Juventus, in passato, si era mossa per cercare di sondare la sua volontà di venire in Italia. Da capire se ci saranno i margini per il colpo.