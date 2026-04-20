Le voci di mercato danno Alessandro Bastoni possibile partente in casa Inter nel prossimo mercato, ma Piero Ausilio, ds nerazzurro, a margine dell'evento "Inside the Sport 2026" ha fatto chiarezza: "Bastoni ha un contratto con l'Inter, a oggi non ci sono situazioni tali che facciano pensare a un futuro lontano dall'Inter. Non so cosa dicono in Spagna, ma so che noi siamo contenti di ciò che ci ha dato e sono sicuro che continuerà a dare tanto. Poi, se c'è qualcuno interessato, conosce i numeri di telefono e non deve parlare e basta". Marco Palestra, esterno del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, può invece interessare? "È un ottimo giocatore - ha detto Ausilio -, un profilo per tante squadre. È di proprietà di una società forte, che ha una grande visione nei giocatori, di progetto, e sono sicuro che sarà importante per l'Atalanta. Poi vedremo cosa dirà il mercato di lui".