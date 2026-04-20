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Ausilio: "Bastoni lontano dall'Inter? Oggi non ci sono segnali. Se qualcuno lo vuole..."

Calciomercato

Durante il premio "Inside the Sport 2026", Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato di Alessandro Bastoni e di Marco Palestra, oltreché di Christian Chivu. Ecco cosa ha detto

INTER, LE COMBINAZIONI PER LO SCUDETTO

Le voci di mercato danno Alessandro Bastoni possibile partente in casa Inter nel prossimo mercato, ma Piero Ausilio, ds nerazzurro, a margine dell'evento "Inside the Sport 2026" ha fatto chiarezza: "Bastoni ha un contratto con l'Inter, a oggi non ci sono situazioni tali che facciano pensare a un futuro lontano dall'Inter. Non so cosa dicono in Spagna, ma so che noi siamo contenti di ciò che ci ha dato e sono sicuro che continuerà a dare tanto. Poi, se c'è qualcuno interessato, conosce i numeri di telefono e non deve parlare e basta". Marco Palestra, esterno del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, può invece interessare? "È un ottimo giocatore - ha detto Ausilio -, un profilo per tante squadre. È di proprietà di una società forte, che ha una grande visione nei giocatori, di progetto, e sono sicuro che sarà importante per l'Atalanta. Poi vedremo cosa dirà il mercato di lui".

"Chivu? Era giusto dargli fiducia, sul futuro..."

Ausilio non ha parlato solo di mercato: riferendosi alla stagione che si sta per concludere, il ds nerazzurro ha detto: "Sapevamo che bisognava fare un percorso, sapevamo che era giusto dare fiducia a un allenatore giovane ma in cui credevamo tantissimo. Avevamo la fortuna di conoscere molto bene le qualità dell'uomo e le ha dimostrate anche da allenatore. Serviva tempo, ma noi eravamo assolutamente convinti che il percorso sarebbe stato quello giusto e, sembra che sia stato così, i risultati sono dalla parte di Chivu. Abbiamo ancora degli obiettivi da centrare: preferiamo rinviare certi discorsi, soprattutto sul futuro, a un momento un po' più tranquillo". 

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