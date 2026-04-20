Ausilio: "Bastoni lontano dall'Inter? Oggi non ci sono segnali. Se qualcuno lo vuole..."Calciomercato
Durante il premio "Inside the Sport 2026", Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato di Alessandro Bastoni e di Marco Palestra, oltreché di Christian Chivu. Ecco cosa ha detto
Le voci di mercato danno Alessandro Bastoni possibile partente in casa Inter nel prossimo mercato, ma Piero Ausilio, ds nerazzurro, a margine dell'evento "Inside the Sport 2026" ha fatto chiarezza: "Bastoni ha un contratto con l'Inter, a oggi non ci sono situazioni tali che facciano pensare a un futuro lontano dall'Inter. Non so cosa dicono in Spagna, ma so che noi siamo contenti di ciò che ci ha dato e sono sicuro che continuerà a dare tanto. Poi, se c'è qualcuno interessato, conosce i numeri di telefono e non deve parlare e basta". Marco Palestra, esterno del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, può invece interessare? "È un ottimo giocatore - ha detto Ausilio -, un profilo per tante squadre. È di proprietà di una società forte, che ha una grande visione nei giocatori, di progetto, e sono sicuro che sarà importante per l'Atalanta. Poi vedremo cosa dirà il mercato di lui".
"Chivu? Era giusto dargli fiducia, sul futuro..."
Ausilio non ha parlato solo di mercato: riferendosi alla stagione che si sta per concludere, il ds nerazzurro ha detto: "Sapevamo che bisognava fare un percorso, sapevamo che era giusto dare fiducia a un allenatore giovane ma in cui credevamo tantissimo. Avevamo la fortuna di conoscere molto bene le qualità dell'uomo e le ha dimostrate anche da allenatore. Serviva tempo, ma noi eravamo assolutamente convinti che il percorso sarebbe stato quello giusto e, sembra che sia stato così, i risultati sono dalla parte di Chivu. Abbiamo ancora degli obiettivi da centrare: preferiamo rinviare certi discorsi, soprattutto sul futuro, a un momento un po' più tranquillo".