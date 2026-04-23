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il talento

Fenomeno Smit: chi è il talento che piace a tutta Europa, Italia inclusa

Valentino Della Casa
©IPA/Fotogramma

In Olanda sono già tutti innamorati del talento di Kees Smit: il classe 2006 dell'AZ ha una storia molto simile a Taylor della Lazio a cui contende un posto in nazionale. Perché è così forte e quali sono gli scenari sul suo futuro

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