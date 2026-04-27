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Calciomercato, ufficiali le date: in Serie A sessione estiva dal 29 giugno al 1° settembre

Calciomercato

Ufficiali le date delle prossime sessioni di calciomercato. In Serie A la sessione estiva si svolgerà dal 29 giugno al 1° settembre 2026. Quella invernale invece comincerà il 2 gennaio 2027, per terminare l'1 febbraio 2027

Il Consiglio federale ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti, ossia il calciomercato. La campagna trasferimenti inizierà dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall'1 luglio al 30 settembre 2026; dall'1 dicembre al 16 dicembre 2026.

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