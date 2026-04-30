Milan, per l'attacco c'è anche Gabriel Jesus

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Milan-Gabriel Jesus, il brasiliano dell'Arsenal è un nome per l'attacco

milan

I rossoneri lavorano già sul mercato e avrebbero individuato nell'attaccante brasiliano dell'Arsenal un possibile obiettivo per il reparto d'attacco, dove Allegri è alla ricerca di un centravanti dopo aver adattato Pulisic e Leao in stagione. Di seguito le ultime news riportate da Gianluca Di Marzio nel podcast Sky Calcio Unplugged

GUARDA L'ULTIMA PUNTATA DI SKY CALCIO UNPLUGGED

Mentre in campionato prosegue la sua corsa verso un posto in Champions, il Milan inizia già a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. E tra i possibili obiettivi per l’attacco c’è anche un big che potrebbe far sognare i tifosi rossoneri. Si tratta di Gabriel Jesus, come rivelato da Gianluca Di Marzio nel podcast di Sky Sport Sky Calcio Unplugged. L'attaccante brasiliano dell’Arsenal è in scadenza nel 2027,  in questa stagione con la maglia dei Gunners ha collezionato finora 5 gol in 25 presenze tra campionato inglese e coppe.

I numeri di Gabriel Jesus

Classe 1997, punta molto mobile, Gabriel Jesus è arrivato in Premier nel 2017 e tra Manchester City e Arsenal ha segnato oltre 100 reti. In questa sua quarta stagione con i Gunners è a quota 5 gol, la meno prolifica della sua carriera. Gabriel Jesus potrebbe essere la chiave per l'attacco del Milan, con Santi Gimenez ko e Fullkrug arrivato a gennaio che non hanno convinto del tutto Massimiliano Allegri, che ha più volte adattato Pulisic e Leao al ruolo di centravanti.

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