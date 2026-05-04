In casa Inter, lo scudetto decide anche il mercato. Dopo la vittoria del titolo, infatti, scatta l'obbligo di riscatto di Manuel Akanji, arrivato nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo dal Manchester City. Tra i protagonisti di questa cavalcata vincente, lo svizzero ha collezionato 33 presenze in campionato e segnato due gol nelle vittorie contro Sassuolo e Lecce a febbraio. "C’era stato un dialogo anche con il Milan, però sentivo che l’Inter fosse la soluzione più giusta per me. Col senno di poi, credo sia stata la scelta corretta", aveva dichiarato lo stesso difensore svizzero a SportMediaset prima della semifinale di ritorno contro il Como. L'ex Manchester City aveva aggiunto: "Allenatore e squadra mi hanno aiutato molto fin dall’inizio, qui è stato tutto più semplice. Mi trovo bene sia al centro che sul lato destro della difesa e penso di aver fatto una buona stagione".