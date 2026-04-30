Le parole del portoghese, sempre più vicino a vincere la Saudi Pro League: "La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita - ha detto -. Mi diverto ancora, continuo a segnare gol e vogliamo vincere il campionato"

"La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita". A dirlo è Cristiano Ronaldo, fresco reduce dal gol numero 970 in carriera e vicino a conquistare un altro titolo con la maglia dell'Al-Nassr. "Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per quella precedente e per quella che verrà - ha aggiunto il 41enne portoghese a Canal GOAT dopo il 2-0 all'Al Ahli -. Mi diverto giorno dopo giorno, gara dopo gara, anno dopo anno, anche se la fine della mia carriera si avvicina. È un dato di fatto”.