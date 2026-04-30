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Cristiano Ronaldo: "La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita"

AL-NASSR

Le parole del portoghese, sempre più vicino a vincere la Saudi Pro League: "La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita - ha detto -. Mi diverto ancora, continuo a segnare gol e vogliamo vincere il campionato"

RONALDO A -30 DAI 1000 GOL IN CARRIERA

"La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita". A dirlo è Cristiano Ronaldo, fresco reduce dal gol numero 970 in carriera e vicino a conquistare un altro titolo con la maglia dell'Al-Nassr. "Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per quella precedente e per quella che verrà - ha aggiunto il 41enne portoghese a Canal GOAT dopo il 2-0 all'Al Ahli -. Mi diverto giorno dopo giorno, gara dopo gara, anno dopo anno, anche se la fine della mia carriera si avvicina. È un dato di fatto”.

"Mi diverto ancora, vogliamo vincere il campionato"

8 punti di vantaggio sull'Al-Hilal di Simone Inzaghi (che però ha una partita in meno) a quattro giornate dal termine. Si avvicina il trionfo nella Saudi Pro League per l'Al-Nassr. "La mia carriera è stata brillante e voglio che continui così - ha spiegato CR7 -. Mi diverto ancora, continuo a segnare gol, ma soprattutto si tratta di vincere. E vogliamo davvero vincere il campionato”.

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