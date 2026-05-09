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Venezia in Serie A: le FOTO della festa promozione sul Canal Grande

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Il Venezia è tornato in Serie A dopo due anni. La squadra allenata da Giovanni Stroppa ha vinto il campionato di B con 82 punti in classifica. All'indomani della promozione, è festa in città con i tifosi in delirio che abbracciano i protagonisti a Canal Grande. Guarda la FOTOGALLERY

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