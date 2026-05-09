Il Venezia è tornato in Serie A dopo due anni. La squadra allenata da Giovanni Stroppa ha vinto il campionato di B con 82 punti in classifica. All'indomani della promozione, è festa in città con i tifosi in delirio che abbracciano i protagonisti a Canal Grande. Guarda la FOTOGALLERY
- La squadra che ha conquistato la promozione in Serie A
- Cori e festa insieme ai tifosi
- I tifosi del Venezia in festa per la promozione
- Foto in mezzo alla Laguna
- Il Ponte di Rialto pieno di tifosi veneziani
- L'allenatore Giovanni Stroppa immortala il momento
- I tifosi con le bandiere del Venezia
- La presidentessa Francesca Bodie
- Sarà l'unica donna presidente in Serie A la prossima stagione
- Ancora i giocatori festanti sulla gondola
- Altri cori con i tifosi
- Le bandiere dai balconi
- Piazza San Marco gremita in attesa dei giocatori sul palco
- I giocatori festanti sul palco allestito a Piazza San Marco
- Il momento prima di alzare il trofeo
- La coppa è del Venezia: i lagunari sono promossi in Serie A