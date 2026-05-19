 Real Madrid di Mourinho, chi c'era in squadra e i titoli vinti nel 2012 2013 | Sky Sport
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L'ultimo Real Madrid di Mourinho: chi c'era in squadra nella stagione 2012-2013

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Si avvicina il ritorno dello Special One al Bernabeu a distanza di 13 anni dall'addio. Ancora legato al Benfica, Florentino Perez punta sul portoghese per riportare titoli a Madrid. Ripercorriamo il suo ultimo Real Madrid nel 2012-13 e i protagonisti di quella squadra, con campioni davvero stellari...

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