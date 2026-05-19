L'ultimo Real Madrid di Mourinho: chi c'era in squadra nella stagione 2012-2013
Si avvicina il ritorno dello Special One al Bernabeu a distanza di 13 anni dall'addio. Ancora legato al Benfica, Florentino Perez punta sul portoghese per riportare titoli a Madrid. Ripercorriamo il suo ultimo Real Madrid nel 2012-13 e i protagonisti di quella squadra, con campioni davvero stellari...
- Uno per stagione, conquistati tra il 2010 e il 2013 dopo il Triplete con l'Inter. Il primo trofeo fu la Coppa del Re 2011, vinta contro il Barcellona ad aprile grazie al gol di Cristiano Ronaldo. L'anno seguente arriva la Liga, la 32^ festeggiata dai Blancos, che tagliano il traguardo a quota 100 punti a +9 sui blaugrana. Si chiude con la Supercoppa di Spagna ad agosto 2012 nell'immancabile duello coi rivali di sempre
- Inizia così l'annata 2012/13 del Real Madrid, l'ultima con José Mourinho in panchina, che ad agosto vince la Supercoppa grazie alla regola dei gol in trasferta col Barça (2-3 al Camp Nou e 2-1 al Bernabeu). Il duello coi rivali di sempre non li premierà invece nella Liga, chiusa al 2° posto con 85 punti a -15 dai blaugrana. E pensare che in stagione su 6 confronti complessivi ne aveva perso solo uno. Infatti anche in Coppa del Re l'aveva spuntata prima di perdere la finalissima con l'Atletico Madrid al 98'
- E in Champions? Percorso interrotto in semifinale contro il Borussia Dormund, che perderà l'ultimo atto col Bayern Monaco. A maggio in conferenza stampa ecco l'addio ufficiale: "Dopo tre anni abbiamo convenuto che è arrivato il momento di interrompere il nostro rapporto - disse Florentino Perez -. Avrei voluto continuare con Mourinho, ma si è raggiunto un livello di pressione estremo e insopportabile". José tornerà al Chelsea dopo 6 anni e il Real punterà su Ancelotti.
- Gol: 55
- Presenze: 55
- Gol: 4
- Presenze: 53
- Gol: 5
- Presenze: 27
- Gol: 10
- Presenze: 52
- Gol: 20
- Presenze: 50
- Gol: 18
- Presenze: 44
- Gol: 7
- Presenze: 41
- Gol: 1
- Presenze: 26
- Gol: 2
- Presenze: 15
- Gol: 0
- Presenze: 1
- Gol: 0
- Presenze: 1
- Gol: 0
- Presenze: 47
- Gol: 4
- Presenze: 44
- Gol: 5
- Presenze: 40
- Gol: 2
- Presenze: 42
- Gol: 2
- Presenze: 33
- Gol: 0
- Presenze: 41
- Gol: 1
- Presenze: 30