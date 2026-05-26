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Andoni Iraola, chi è l'allenatore del Bournemouth che piace al Milan

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Ex bandiera dell'Athletic Bilbao, dove vanta oltre 500 presenze da calciatore, ed ex terzino della nazionale spagnola, l'allenatore basco ha stupito tutti con il rendimento del suo Bournemouth e con le plusvalenze garantite valorizzando i tanti talenti allenati nel club inglese. Tanto da attirarsi le attenzioni di diversi club, Milan compreso. Ecco un profilo di quello che potrebbe essere il prossimo allenatore dei rossoneri...

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