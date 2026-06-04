Andoni Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo dell'ex Bournemouth in panchina per sostituire Arne Slot. L'allenatore spagnolo era stato accostato anche al Milan. "Sono davvero emozionato, il Liverpool è un club speciale", le prime parole di Iraola

Il Liverpool ha un nuovo allenatore: è Andoni Iraola, che sostituirà Arne Slot. L'allenatore, si era separato dal Bournemouth dopo tre stagioni. Nell'ultima ha conquistato la prima storica qualificazione in Europa League. Quella al Liverpool sarà la seconda esperienza in Premier League per Iraola. In passato ha allenato AEK Larnaca, Mirandes, Rayo Vallecano e appunto il Bournemouth.