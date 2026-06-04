Andoni Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo dell'ex Bournemouth in panchina per sostituire Arne Slot. L'allenatore spagnolo era stato accostato anche al Milan. "Sono davvero emozionato, il Liverpool è un club speciale", le prime parole di Iraola
Il Liverpool ha un nuovo allenatore: è Andoni Iraola, che sostituirà Arne Slot. L'allenatore, si era separato dal Bournemouth dopo tre stagioni. Nell'ultima ha conquistato la prima storica qualificazione in Europa League. Quella al Liverpool sarà la seconda esperienza in Premier League per Iraola. In passato ha allenato AEK Larnaca, Mirandes, Rayo Vallecano e appunto il Bournemouth.
Il comunicato e le prime parole
"Il Liverpool FC conferma che Andoni Iraola ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club. Il 43enne prenderà il timone ad Anfield per succedere ad Arne Slot, che sabato ha lasciato i Reds", si legge sul comunicato ufficiale.
Iraola ha commentato così la sua nuova avventura al Liverpool: "Sono davvero emozionato, il Liverpool è uno dei club più grandi al mondo, è speciale. L'atmosfera, i tifosi, la possibilità di allenare giocatori di alto livello e lottare per dei titoli, penso che non ci possa essere niente di più attraente di questo. Sono entusiasta di iniziare".