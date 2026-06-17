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Vicario, anche il Napoli si è interessato ma la Juventus è più avanti

Calciomercato

Vicario continua a essere nel mirino delle squadre di Serie A. Dopo la Juventus, anche il Napoli si è detto interessato al suo cartellino. I bianconeri, che sono in bilico tra lui e il Dibu Martinez, restano però più avanti

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Non solo la Juventus: nelle ultime ore anche il Napoli ha mostrato interesse per Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. L'estremo difensore italiano piace alla formazione azzurra, ma dipenderà anche dalle possibili uscite in porta. Sul classe 1996, però, resta in vantaggio il club bianconero, che è alla ricerca di un portiere e valuta anche il Dibu Martinez. Il portiere argentino, però, rimane la prima scelta della squadra di Spalletti.

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Il possibile ritorno in Italia

I tifosi della Serie A hanno imparato a conoscere Vicario nella stagione 2022/23, quando si era messo in mostra con la maglia dell'Empoli. Da lì il passaggio al Tottenham per 18,5 milioni di euro, con cui ha giocato 117 partite, con 29 clean sheet e 170 gol subiti. Ora Napoli e Juventus stanno pensando a lui e potrebbe quindi arrivare il suo ritorno in Italia.

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