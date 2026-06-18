E ora, Leao? Le soluzioni migliori per l'algoritmo

Al netto dell'arrivo di Amorim, con cui dovrà discutere, l'attaccante portoghese non ha nascosto la possibilità concreta di cambiare squadra e campionato. Ma quale sarebbe la migliore soluzione per lui? Il confronto tra Premier League e Liga, le due competizioni che lui stesso aveva indicato come potenziali destinazioni, spiega quale possa essere la scelta giusta. In attesa che il mercato presenti le sue occasioni o nuovi sviluppi