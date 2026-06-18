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l'analisi

E ora, Leao? Le soluzioni migliori per l'algoritmo

Valentino Della Casa
©IPA/Fotogramma

Al netto dell'arrivo di Amorim, con cui dovrà discutere, l'attaccante portoghese non ha nascosto la possibilità concreta di cambiare squadra e campionato. Ma quale sarebbe la migliore soluzione per lui? Il confronto tra Premier League e Liga, le due competizioni che lui stesso aveva indicato come potenziali destinazioni, spiega quale possa essere la scelta giusta. In attesa che il mercato presenti le sue occasioni o nuovi sviluppi

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