L'Inter e Chivu proseguiranno insieme. È ufficiale il rinnovo dell'allenatore romeno fino al 2028. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, con il seguente comunicato: "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028"

Cristian Chivu resterà l'allenatore dell'Inter fino al 2028. Le due parti avevano trovato l'accordo da tempo e nel pomeriggio di questo giovedì l'allenatore romeno è andato in sede per le firme sul contratto. Ora è arrivato l'annuncio ufficiale: "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell'allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028. Il 9 giugno 2025 Chivu è diventato il nuovo allenatore dell'Inter. Da quel momento ha guidato l'Inter dalla panchina in 58 partite, nel corso di una stagione intensa e impegnativa, diventata indimenticabile con il passare dei mesi. Il 21° Scudetto, la decima Coppa Italia della storia dell'Inter, un Double storico e meraviglioso: trionfi di un gruppo speciale, che portano la firma del tecnico romeno, nominato anche Coach of The Season per il 2025/26 da Lega Calcio Serie A. Trionfi e traguardi incredibili, raggiungibili solo da chi ha capito davvero cosa sia l’Interismo più puro e profondo, lo stesso portato avanti nel corso di tutta la stagione e che guiderà nuovamente Cristian Chivu".