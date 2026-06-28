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'L'Originale' ad Alassio: il dietro le quinte della quarta tappa dell’estate 2026

Valerio Spinella (Fayna)

Sono stati i giorni delle “telenovele” Palestra e Nico Paz, ma anche di Gonçalo Ramos al Milan e dell’elezione di Giovanni Malagò a nuovo presidente della Figc. Bonan, Di Marzio e Fayna ve li hanno raccontati dalla Riviera ligure, a suon di musica e racconto del territorio. Dalla prossima settimana il tour dell’Originale prosegue ad Ancona: l’appuntamento in diretta è dal lunedì al venerdì su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

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