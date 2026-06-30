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l'analisi

Più che 'di prospettiva': perché la Juventus vuole Ekhator

Valentino Della Casa

La Juventus è piombata a sorpresa sull'attaccante del Genoa, che per Spalletti non sarebbe solo un attaccante di prospettiva. Cosa può portare Ekhator in bianconero tra un confronto con chi c'era e uno con chi potrebbe esserci

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