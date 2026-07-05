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Dumfries al Real Madrid è ufficiale: il comunicato dell'Inter sulla cessione

Calciomercato

Arriva l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo di Denzel Dumfries dall'Inter al Real Madrid. Esercitata la clausola rescissoria da 20 milioni che era presente nel contratto dell'esterno olandese con i nerazzurri. Dumfries ha firmato con gli spagnoli, che saranno allenati da Josè Mourinho, per 4 anni fino al giugno del 2030

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La notizia non è certo una sorpresa ma diventa adesso ufficiale: Denzel Dumfries lascia l'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per salutare il terzino olandese, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno lascia il club dopo 5 stagioni e 207 partite, con 27 gol, 28 assist e 2 scudetti. Contemporaneo il comunicagto del Real Madrid che conferma l'accordo con il difensore olandese per quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030. Esercitata la clausola rescissoria di 20 milioni di euro che era nel contratto del calciatore

 

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Il saluto dell'Inter a Dumfries

Ecco il comunicato dell'Inter per salutare Denzel Dumfries:

"Forse ci siamo tutti innamorati di Denzel Dumfries quando quel giorno all’Olimpico, dopo aver salvato un gol fatto immolandosi in difesa, si è lanciato in avanti, col suo passo incontenibile, andando a concludere l’azione con un tuffo di testa, per il suo primo gol con la maglia dell’Inter. O forse in quella sera a Lecce, in pieno recupero, un’altra zampata in area, una corsa di felicità pura, quella dei bambini. Eppure, a differenza dei piccoli, Denzel ha sempre avuto quel suo sguardo serio, del quale ugualmente ci siamo innamorati. O forse ancora, ci è piaciuto come interpretava i derby, quelle autentiche battaglie sulla fascia, scontri alla vecchia maniera, senza risparmiarsi. In fondo, l’unico cartellino rosso di questi cinque anni è arrivato proprio nel derby della Madonnina, nella notte della Seconda Stella. Un’altra notte di amore? Quella in Arabia Saudita, una doppietta da annali del calcio in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. D’altronde, in certe notti, Denzel Justus Morris Dumfries sembrava venire dallo spazio. Chiedere a chi era al Montjuic, Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Un gol in rovesciata, uno di testa. Prima ancora, l’assist per Thuram. Sommando le giocate nel match leggendario di San Siro fanno 2 gol e 3 assist tra andata e ritorno. Ancora: a Monaco di Baviera, nella notte più buia, Denzel amareggiato con la medaglia al collo va a salutare i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti. Di nuovo: la sua energia in Como-Inter, due gol per la spallata scudetto, via a scivolare in ginocchio, le braccia incrociate, finalmente il sorriso. Lo stesso delle feste Scudetto, in campo a baciare lo stemma e sul bus a comandare".

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