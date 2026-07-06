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A Napoli Allegri può tornare a essere il primo Allegri

Massimo Ugolini

Massimo Ugolini
©Getty

Dopo un lungo corteggiamento, Massimiliano Allegri e il Napoli si incontrano finalmente. De Laurentiis sceglie l'esperienza per affrontare una stagione speciale, mentre il tecnico livornese trova il contesto ideale per rilanciarsi e riscoprire il calcio che lo ha reso grande

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