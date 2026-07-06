Colpo italiano e in prospettiva futura per il Paris Saint-Germain, che si assicura Alessandro Longoni, portiere classe 2008 cresciuto nelle giovanili del Milan. Il portiere ha firmato un contratto fino al 2031 con il club Campione d'Europa in carica e indosserà la maglia numero 16. Il Psg ha accolto Longoni con queste parole: "Rinomato tanto per le sue qualità tra i pali quanto per il controllo di palla, Longoni si è affermato gradualmente come uno dei portieri più promettenti della sua generazione in Italia". Nella prima intervista ufficiale rilasciata ai canali ufficiali del club parigino, il portiere dell'Italia Under 19 ha dichiarato: "Quando è arrivata la la prima chiamata c'è stato grande entusiasmo e molta felicità, però allo stesso tempo sono cosciente che è quello che ho sempre voluto, nel senso che ho sempre lavorato duro e aspettavo una possibilità come questa, che per fortuna è arrivata. Sono molto contento e sicuramente andrò avanti a lavorare come ho sempre fatto. Essere qui rappresenta l'opportunità di potersi allenare e confrontare con grandissimi allenatori e grandissimi giocatori. Ho sempre voluto questo, però allo stesso tempo ti spiazza magari un pochino quando il nome è così importante, però è quello che ho voluto ed è arrivato".