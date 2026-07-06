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Psg, ufficiale l'ingaggio di Longoni a parametro zero dal Milan: le news

Calciomercato

È ufficiale il trasferimento di Alessandro Longoni, portiere classe 2008, al Paris Saint-Germain. Il 18enne, cresciuto nel settore giovanile del Milan, era in scadenza di contratto con i rossoneri e ha firmato fino al 2031 con il club francese

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Colpo italiano e in prospettiva futura per il Paris Saint-Germain, che si assicura Alessandro Longoni, portiere classe 2008 cresciuto nelle giovanili del Milan. Il portiere ha firmato un contratto fino al 2031 con il club Campione d'Europa in carica e indosserà la maglia numero 16. Il Psg ha accolto Longoni con queste parole: "Rinomato tanto per le sue qualità tra i pali quanto per il controllo di palla, Longoni si è affermato gradualmente come uno dei portieri più promettenti della sua generazione in Italia". Nella prima intervista ufficiale rilasciata ai canali ufficiali del club parigino, il portiere dell'Italia Under 19 ha dichiarato: "Quando è arrivata la la prima chiamata c'è stato grande entusiasmo e molta felicità, però allo stesso tempo sono cosciente che è quello che ho sempre voluto, nel senso che ho sempre lavorato duro e aspettavo una possibilità come questa, che per fortuna è arrivata. Sono molto contento e sicuramente andrò avanti a lavorare come ho sempre fatto. Essere qui rappresenta l'opportunità di potersi allenare e confrontare con grandissimi allenatori e grandissimi giocatori. Ho sempre voluto questo, però allo stesso tempo ti spiazza magari un pochino quando il nome è così importante, però è quello che ho voluto ed è arrivato".

Chi è Alessandro Longoni

Una carriera tutta in rossonero per Alessandro Longoni. Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Milan, sin dai pulcini il classe 2008 ha bruciato rapidamente le tappe grazie a una maturità e a mezzi fisici fuori dal comune per la sua età che gli hanno permesso di giocare sotto età sia nell'Under 17 e poi di esordire in Primavera nel 2024. Con i rossoneri ha giocato una finale scudetto in Under 16 (2024) e una finale di Coppa Italia Primavera (2025), ma il fiore all'occhiello della sua carriera sinora è la vittoria dell'Europeo Under 17 con l'Italia nel 2024 assieme ai più grandi del 2007.

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