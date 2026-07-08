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Atalanta-Gaetano, è fatta: quanto incasserà il Cagliari e le news di calciomercato

Calciomercato

Tutto fatto per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Il club neroazzurro ha trovato l'accordo con il Cagliari per 12 milioni di euro più 2 di bonus. Nella giornata di giovedì 9 luglio le visite mediche, poi la firma

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Gianluca Gaetano si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. Operazione da 12 milioni di euro più 2 di bonus per il centrocampista di proprietà del Cagliari, che nella giornata di giovedì 9 luglio svolgerà le visite mediche con il club nerazzurro. Si tratta del primo colpo di questa sessione estiva per la Dea, fortemente voluto da Maurizio Sarri e tutte le componenti del club, dirigenziali e tecniche. La proprietà si è comportata da big, individuando obiettivo e budget e riuscendo a trovare l'accordo alle sue condizioni.

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