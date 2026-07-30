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Roma, Castro ufficiale: "So cosa posso dare, voglio segnare nel derby"

Calciomercato
Foto Instagram @officialasroma

L'attaccante argentino si presenta ai tifosi con le prime parole ai canali ufficiali del club: "Sono voluto venire qui fin dal primo momento. Sarà bellissimo ascoltare l'inno della Champions all'Olimpico"

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"Sono voluto venire qui fin dal primo momento. Ho parlato con il direttore sportivo e mi hanno spiegato che cosa si aspettavano da me e quale contributo pensavano potessi dare alla squadra". Santiago Castro si presenta così ai tifosi della Roma nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club. "Conosco le mie qualità e so che cosa posso offrire all'allenatore e ai miei compagni. Sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano a recuperare i palloni e contribuire agli assist e ai gol degli altri compagni". L'attaccante argentino classe 2004 arriva come rinforzo a Donyell Malen, necessario per il triplo impegno di campionato, Coppa Italia e Champions League, che i giallorossi giocheranno per la prima volta dal 2019. Non sarà un esordio assoluto per lui, che ha già disputato la massima competizione europea due stagioni fa con il Bologna, ma l'emozione è sempre altissima: "È qualcosa di incredibile. Qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio sogna di poter ascoltare quell'inno. Sarà bellissimo essere allo stadio: per me non potrebbe esserci niente di meglio". Infine, l'argentino (che ha un lupo tatuato sul braccio) inizia già a scaldare il clima in vista della stracittadina romana: "Ho già segnato contro la Lazio: voglio ripetermi nel derby".

Approfondimento

Tutti i perché dell'arrivo di Castro alla Roma

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