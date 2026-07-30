Carnevali: "Kolo Muani-Alajbegovic, stiamo definendo. Non ho mai incontrato Vlahovic"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a margine di un evento a Courmayeur organizzato da La Stampa sul calciomercato bianconero. Carnevali ha, di fatto, confermato la definizione degli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic: "Stiamo definendo gli accordi contrattuali di entrambi. Stiamo portando avanti le trattative in queste ore, speriamo di averli nel più breve tempo possibile per poterli far aggregare alla squadra. Per Kolo Muani due tre mesi fa è stata fatta una proposta importante, quello che conta alla fine è riuscire ad arrivare. Credo che ormai siamo nella fase conclusiva. Non è facile dirlo perché puoi aver definito tutto ma finché non c'è nulla di firmato può saltare all'ultimo. Tante volte ci sono state delle situazioni incredibili. Credo che comunque ormai siamo alla fine. Alajbegovic? La volontà nostra è quella di andare a trovare ragazzi giovani. Lui è un 2007, ha 18 anni, è un ragazzo di grandissime prospettive, è un investimento importante. Io penso anche che una società come la Juventus deve pensare oltre a quello che è oggi, anche a quello che può essere in futuro. Per cui dobbiamo anche andare alla ricerca di prospettive differenti, di ragazzi giovani, e lui penso che abbia tutte queste caratteristiche".