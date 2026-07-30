Carnevali: "Kolo Muani-Alajbegovic, stiamo definendo. Non ho mai incontrato Vlahovic"juventus
L'amministratore delegato della Juventus ha parlato a margine di un evento organizzato da La Stampa a Courmayeur. "Stiamo definendo in queste ore gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic - ha detto Carnevali -, poi ci concentreremo sul portiere". Su Vlahovic: "Non l'ho mai incontrato, sono sempre stato disponibile per un incontro con gli agenti ma io non rincorro nessuno"
Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a margine di un evento a Courmayeur organizzato da La Stampa sul calciomercato bianconero. Carnevali ha, di fatto, confermato la definizione degli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic: "Stiamo definendo gli accordi contrattuali di entrambi. Stiamo portando avanti le trattative in queste ore, speriamo di averli nel più breve tempo possibile per poterli far aggregare alla squadra. Per Kolo Muani due tre mesi fa è stata fatta una proposta importante, quello che conta alla fine è riuscire ad arrivare. Credo che ormai siamo nella fase conclusiva. Non è facile dirlo perché puoi aver definito tutto ma finché non c'è nulla di firmato può saltare all'ultimo. Tante volte ci sono state delle situazioni incredibili. Credo che comunque ormai siamo alla fine. Alajbegovic? La volontà nostra è quella di andare a trovare ragazzi giovani. Lui è un 2007, ha 18 anni, è un ragazzo di grandissime prospettive, è un investimento importante. Io penso anche che una società come la Juventus deve pensare oltre a quello che è oggi, anche a quello che può essere in futuro. Per cui dobbiamo anche andare alla ricerca di prospettive differenti, di ragazzi giovani, e lui penso che abbia tutte queste caratteristiche".
Carnevali: "Non ho mai incontrato Vlahovic, non rincorro nessuno"
Carnevali ha parlato anche di Dusan Vlahovic, il quale ha rifiutato la proposta bianconera di rinnovare il contratto: "Non ho mai incontrato Vlahovic, so che la Juventus gli aveva fatto una proposta che non è stata accettata. Io non mi metto a rincorrere nessuno, soprattutto quando ci sono investimenti importanti da parte della società. Siamo sempre disponibili a parlare con i suoi agenti, ma io non ho mai avuto incontri con lui".
"Dopo Kolo Muani e Alajbegovic penseremo al portiere"
Infine, ai microfoni di Sky, Carnevali ha parlato anche delle prossime mosse di mercato della Juventus: "Portiere? Per il momento siamo concentrati su Kolo Muani e Alajbegovic, poi penseremo al portiere. Stiamo facendo valutazioni generali, abbiamo necessità di fare delle uscite e rafforzare la squadra. Faremo le giuste valutazioni sapendo che i ragazzi stanno rientrando dalle Nazionali, piano piano il gruppo si sta completando e questo ci porterà consapevolezza su ciò che dovremo fare i prossimi giorni".