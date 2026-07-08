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Insigne alla Sampdoria: "Sono qui per riportare il club in Serie A"

Calciomercato

Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore della Sampdoria. Contratto annuale con opzione di prolungamento al raggiungimento di determinate condizioni. "Voglio riportare questa società dove merita", ha dichiarato il giocatore

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Dopo l'esperienza al Pescara, Insigne resta in Serie B e riparte dalla Sampdoria. Dopo le visite mediche svolte nella giornata di mercoledì 8 luglio, e la conseguente firma, è arrivata l'ufficialità da parte dei blucerchiati. Contratto annuale, con opzione per un’ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali.

Insigne: "Inizia una grandissima avventura, la Samp non merita di stare in B"

Dopo l'annuncio, ci sono state anche le prime parole ai canali ufficiali del club di Lorenzo Insigne da nuovo giocatore della Sampdoria. "Per me è una società storica. Sono molto contento e motivato. Avevo altre richieste però il mio agente appena mi ha parlato di questa proposta, la Sampdoria è diventata subito la prima scelta", ha spiegato il classe 1991. L'obiettivo stagionale è chiaro: provare a ritornare in Serie A. "Voglio far parte della storia di questa società e fare qualcosa di importante assieme al mister. Chiedo ai tifosi di starci vicini, questa maglia pesa ma vogliamo dargli tante soddisfazioni. Voglio riportare la Samp dove merita, che non è la Serie B", ha concluso Insigne. 

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