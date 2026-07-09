L'Inter ha chiuso per Anan Khalaili dall'Union Saint Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime due offerte al club belga (la richiesta iniziale era di 30 milioni). Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio

L'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries: il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Khalaili. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. L'Union Saint Gilloise ha accettato l'offerta dopo il rilancio nerazzurro.