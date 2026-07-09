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Inter-Khalaili, è fatta: operazione da 25 milioni più bonus. Le news di calciomercato

Calciomercato

L'Inter ha chiuso per Anan Khalaili dall'Union Saint Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime due offerte al club belga (la richiesta iniziale era di 30 milioni). Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio

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L'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries: il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Khalaili. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. L'Union Saint Gilloise ha accettato l'offerta dopo il rilancio nerazzurro.

Sabato le visite mediche

Decisiva la volontà del giocatore che ha spinto per il trasferimento in nerazzurro. L'Inter aveva fatto una prima offerta da 20 milioni, successivamente alzata a 23 più bonus. Poi il rilancio decisivo da 25 milioni più bonus che si avvicinano sensibilmente alla richiesta di 30 milioni dell'Union Saint Gilloise. Fissate per la giornata di sabato 11 luglio le visite mediche.

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