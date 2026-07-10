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Inter, Khalaili è arrivato a Milano: in giornata visite mediche e firma

Calciomercato

Anan Khalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano e in giornata svolgerà le visite mediche e l'idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra, è stato preso dall'Union Saint Gilloise per 25 milioni di euro più bonus

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L'Inter ha trovato il suo nuovo esterno destro. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo per Anan Khalaili dell'Union Saint Gilloise, che è arrivato a Milano. Per il classe 2004 questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro: lo aspettano visite mediche, idoneità sportiva e poi nel pomeriggio la firma sul contratto.

Approfondimento

Sempre più Internazionale: Khalaili 1° israeliano

Tutti i dettagli dell'operazione

Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro ma l'Inter è riuscita a trovare l'intesa per 25 milioni di euro più bonus. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2031, da 2,2 milioni di euro a stagione.

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