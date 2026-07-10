Anan Khalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano e in giornata svolgerà le visite mediche e l'idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra, è stato preso dall'Union Saint Gilloise per 25 milioni di euro più bonus
L'Inter ha trovato il suo nuovo esterno destro. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo per Anan Khalaili dell'Union Saint Gilloise, che è arrivato a Milano. Per il classe 2004 questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro: lo aspettano visite mediche, idoneità sportiva e poi nel pomeriggio la firma sul contratto.
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Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro ma l'Inter è riuscita a trovare l'intesa per 25 milioni di euro più bonus. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2031, da 2,2 milioni di euro a stagione.