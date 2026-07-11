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Khalaili-Inter, il Coni ha richiesto ulteriori visite per l'idoneità sportiva

Calciomercato

Il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter è bloccato per il momento. Il Coni, infatti, ha richiesto ulteriori accertamenti per rilasciare l'idoneità sportiva. I nuovi esami sono previsti per lunedì 13 luglio

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L'Inter ha individuato in Anan Khalaili il sostituto ideale di Denzel Dumfries, ma per il momento il giocatore non può essere tesserato perché il Coni ha richiesto un supplemento di visite mediche, per concedere l’idoneità sportiva. Dopo aver trovato l'accordo con l'Union Saint Gilloise (25 milioni più bonus), l'esterno israeliano è arrivato a Milano venerdì 10 luglio e ha svolto le visite mediche con il club, ma l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto ulteriori accertamenti prima di rilasciare l'idoneità sportiva. I nuovi esami di approfondimento richiesti dal Coni sono previsti per lunedì 13 luglio

Come funziona l'idoneità sportiva in Italia

I parametri per ottenere l'idoneità sportiva in Italia sono rigidi (soprattutto rispetto ad altre federazioni estere, basti pensare ai casi di Eriksen e Bove che non possono ricevere l’idoneità sportiva in Italia ma giocano regolarmente fuori) e cercano di garantire nel miglior modo possibile la salute dell’atleta. Si tratta quindi di una necessità imposta dai regolamenti, diversa - per esempio - da quello che sta succedendo in questo momento tra Atalanta e Manchester United per Ederson: in quel caso sono stati i medici del club inglese a esprimere delle perplessità sull'arrivo del centrocampista brasiliano. Ora non resta che attendere quindi l'esito delle visite di lunedi 13 luglio per capire se Khalaili avrà l’ok definitivo dal Coni o se invece l’Inter dovrà di nuovo mettersi al lavoro per la ricerca dell’esterno destro.

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