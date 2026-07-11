Khalaili-Inter, il Coni ha richiesto ulteriori visite per l'idoneità sportiva

Il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter è bloccato per il momento. Il Coni, infatti, ha richiesto ulteriori accertamenti per rilasciare l'idoneità sportiva. I nuovi esami sono previsti per lunedì 13 luglio

L'Inter ha individuato in Anan Khalaili il sostituto ideale di Denzel Dumfries, ma per il momento il giocatore non può essere tesserato perché il Coni ha richiesto un supplemento di visite mediche, per concedere l’idoneità sportiva. Dopo aver trovato l'accordo con l'Union Saint Gilloise (25 milioni più bonus), l'esterno israeliano è arrivato a Milano venerdì 10 luglio e ha svolto le visite mediche con il club, ma l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto ulteriori accertamenti prima di rilasciare l'idoneità sportiva. I nuovi esami di approfondimento richiesti dal Coni sono previsti per lunedì 13 luglio.