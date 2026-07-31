I giallorossi hanno sistemato gli ultimi dettagli per il trasferimento di Kostantinos Koulierakis: il difensore greco è atteso a Roma per la giornata di sabato 1 agosto. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni più 1,5 di bonus e il 20% sulla futura rivendita

La Roma si prepara a ufficializzare il secondo acquisto di questa sessione estiva. Dopo Castro, il club ha infatti sistemato gli ultimi dettagli per formalizzare l'operazione che porta in giallorosso Kostantinos Koulierakis . Il difensore greco è atteso in città nella giornata di sabato 1 agosto. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro più 1.5 di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi.

L'ultima stagione di Koulierakis

Nell'annata 2025/26 il Wolfsburg è retrocesso nella seconda divisione tedesca, ma Koulierakis ha comunque giocato un'ottima stagione. Il difensore grecoclasse 2003, infatti, ha collezionato 4 gol e 1 assist in 29 presenze.