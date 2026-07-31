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Como, mai così vicino a Chalobah: pronto ultimo rilancio al Chelsea

Calciomercato

Il difensore inglese si avvicina al Como. Il club ha pronto un ultimo e decisivo rilancio per trovare l'accordo economico con il Chelsea (dopo aver da tempo raggiunto l'intesa con il giocatore) sulla base di 30 milioni più bonus

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Trevor Chalobah non è mai stato così vicino al Como. Dopo i contatti tra le parti tenutisi nella mattina di venerdì 31 luglio, il club lombardo ha presentato un'offerta da 28 milioni più bonus per il difensore. I Blues continuano a chiedere un ultimo per arrivare ai 30 milioni più bonus richiesti. Un rilancio decisivo per raggiungere l'accordo tra i club che il Como potrebbe fare nella giornata di sabato 1 agosto. L'intesa con il giocatore è già stata trovata da tempo.

In arrivo anche Couto dal Borussia Dortmund

Non solo Chalobah. Il Como guarda anche alla corsia di destra - dopo l'addio di Vojvoda andato all'Udinese - ed è in chiusura anche per l'arrivo di Yan Couto dal Borussia Dortmund.

 

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