Il difensore inglese si avvicina al Como. Il club ha pronto un ultimo e decisivo rilancio per trovare l'accordo economico con il Chelsea (dopo aver da tempo raggiunto l'intesa con il giocatore) sulla base di 30 milioni più bonus

Trevor Chalobah non è mai stato così vicino al Como. Dopo i contatti tra le parti tenutisi nella mattina di venerdì 31 luglio, il club lombardo ha presentato un'offerta da 28 milioni più bonus per il difensore. I Blues continuano a chiedere un ultimo per arrivare ai 30 milioni più bonus richiesti. Un rilancio decisivo per raggiungere l'accordo tra i club che il Como potrebbe fare nella giornata di sabato 1 agosto. L'intesa con il giocatore è già stata trovata da tempo.