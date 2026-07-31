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Fiorentina, interesse per Mastantuono del Real: si attende la decisione del giocatore

Calciomercato

I Viola hanno chiesto informazioni per il classe 2007, che lascerà il Real Madrid in prestito. Il giocatore sta prendendo tempo per scegliere la sua prossima destinazione

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La Fiorentina non si ferma sul mercato e mette gli occhi su Franco Mastantuono. Il classe 2007 lascerà il Real Madrid in prestito e sta decidendo quella che sarà la sua prossima destinazione. Inizialmente l'argentino aveva spinto per tornare al River Plate ma ora sta prendendo tempo scegliere e i viola non vogliono mettere pressione al ragazzo. 

Per il momento solo una richiesta di informazioni

Non c'è una trattativa avviata ancora, ma la Fiorentina ha chiesto informazioni per Mastantuono al Real Madrid mentre portava avanti l'operazione per Valdepenas. Al momento non c'è nessun incontro in programma con i Blancos.

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