La Fiorentina non si ferma sul mercato e mette gli occhi su Franco Mastantuono. Il classe 2007 lascerà il Real Madrid in prestito e sta decidendo quella che sarà la sua prossima destinazione. Inizialmente l'argentino aveva spinto per tornare al River Plate ma ora sta prendendo tempo scegliere e i viola non vogliono mettere pressione al ragazzo.