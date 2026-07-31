Salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa del Napoli. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è l'ok di Massimiliano Allegri, che dopo averlo allenato in bianconero voleva già portarlo al Milan

Avanza il nome di Federico Gatti per la difesa del Napoli. Tra i vari profili che la dirigenza azzurra sta valutando, tra cui quello anche di Benoit Badiashile, il centrale della Juventus sta salendo di quota in lista. I bianconeri hanno aperto al trasferimento e i club stanno impostando l'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. C'è il gradimento espresso da Massimiliano Allegri, che lo voleva portare già al Milan dopo averlo allenato a Torino, così come quello del ds Manna che lo scorso anno aveva provato a portare a Napoli.