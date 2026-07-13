Calciomercato, le news di oggi LIVE

Ritornati in Italia, Soulè e Dybala hanno parlato del loro futuro con la Roma. "Se resterò? Sinceramente non lo so", ha dichiarato il numero 18 giallorosso, per il quale diversi club hanno fatto sondaggi. Discorso diverso per la Joya, che è vicino al rinnovo. "Non possiamo ancora confermarlo", ha dichiarato appena atterrato a Roma