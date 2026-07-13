Calciomercato, le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di lunedì 13 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Figc, Malagò annuncia Maldini e Leonardo in Nazionale
- Roma, il punto su Dybala e Soulé
- Fiorentina, ancora un colpo: fatta per Jimenez
- Cagliari, in arrivo Fazzini: superata la concorrenza del Parma
- Inter, attesa per i nuovi esami di Khalaili
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
Genoa, saltato Stroud: il club agirà per via legali
Il Genoa ha deciso di intraprendere azioni legali verso gli agenti dell'esterno Elliott Stroud, che con i rossoblù aveva già firmato un pre-contratto. Il classe 2002 ha poi scelto e accettato l’offerta più alta dell'Hull City: da qui la scelta del Genoa di procedere per vie legali
Verona, contatti col Napoli per Cheddira. Su di lui anche il Servette
Il Verona vuole Walid Cheddira. I gialloblù vogliono rinforzare il reparto offensivo: per l'attaccante ci sono già stati contatti col Napoli, proprietario del cartellino. Su di lui c'è anche il Servette, club di Super League, la Serie A svizzera
Milan, i convocati per il ritiro di Amorim
Il Milan ha ufficializzato la lista dei convocati per il raduno estivo che aprirà la stagione 2026/27. I rossoneri si ritroveranno a Milanello lunedì 13 luglio, dando il via alla preparazione, per la prima volta, agli ordini di Amorim. Nel pomeriggio, alle 18.00, è in programma il primo allenamento sul campo esterno, aperto ai tifosi. Presente il nuovo arrivato Gila mentre non ci sono Bennacer e Bondo
Milan, i convocati di Amorim per il ritiro estivo: in due outVai al contenuto
Roma, Dybala: "Non posso confermare ancora il rinnovo". Soule: "Non so se resto"
Ritornati in Italia, Soulè e Dybala hanno parlato del loro futuro con la Roma. "Se resterò? Sinceramente non lo so", ha dichiarato il numero 18 giallorosso, per il quale diversi club hanno fatto sondaggi. Discorso diverso per la Joya, che è vicino al rinnovo. "Non possiamo ancora confermarlo", ha dichiarato appena atterrato a Roma
Roma, Dybala: 'Rinnovo non c'è ancora'. E Soule: 'Non so se resto'Vai al contenuto
Niente Lazio: Asp Jensen a un passo dal Deportivo
Asp Jensen ha già svolto le visite mediche con il Deportivo A Coruña: prevista oggi la chiusura definitiva
Genoa, accordo verbale raggiunto per l'arrivo di Traorè in prestito
Dopo settimane di contatti e una trattativa portata avanti con continuità, il Genoa ha chiuso verbalmente l'accordo per l'arrivo di Hamed Junior Traorè in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Marsiglia
Como, visite mediche per Liberali: "Sono contento, non vedo l'ora di iniziare"
Mattia Liberali sosterrà le visite mediche con il Como. L'ex Milan si trasferisce alla squadra di Fabregas a titolo definitivo dopo il pagamento della clausola da 6 milioni di euro. "Sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare", le sue prime parole
Frosinone, è fatta per Anouar El Azzouzi
Il Frosinone ha chiuso per il centrocampista marocchino classe 2001 Anouar El Azzouzi. Viene dall'ultima esperienza in Germania con il Fortuna Dusseldorf con cui ha realizzato 1 gol in 31 partite
Fiorentina-Jimenez: tutti i dettagli dell'operazione in prestito oneroso
La Fiorentina si prepara ad accogliere Alex Jimenez. L'ex Milan è già in città per le visite mediche: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro con il Bournemouth che mantiene il 30% sulla futura rivendita. Ma non finisce qui. La Fiorentina, infatti, può acquistare fino al 90% del cartellino di Alex Jimenez. Con 3 milioni i viola possono assicurarsi un ulteriore 10%, e con altri 3 un altro 10%: in questo modo la cifra totale sarebbe di 26 milioni, e a fronte di questa spesa, quindi, la Fiorentina arriverebbe al 90% del cartellino del classe 2005, e lascerebbe così il 10% sulla futura rivendita al Bournemouth
Jorge Jesus è il nuovo ct del Portogallo
Contratto fino al 2030 per il 71enne allenatore portoghese, nominato nuovo Ct dopo l'addio annunciato da Roberto Martinez in seguito all'eliminazione dei Mondiali dopo l'1-0 contro la Spagna. Ex tecnico dell'Al-Nassr, dove ha allenato Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus guiderà la Nazionale nei prossimi appuntamenti internazionali (Nations League, Euro 2028 e il Mondiale del 2030).
Portogallo, Jorge Jesus è il nuovo Ct dopo Roberto MartinezVai al contenuto
Calciomercato Serie B, gli acquisti ufficiali dell'estate 2026
Tripla ufficialità del Verona: arriva lo svincolato Leali per la porta, Korac dal Venezia in prestito e Cerbone dal Casarano. Tutte le ufficialità di Serie B
Verona, tripla ufficialità: Leali, Korac e Cerbone. Marras al PisaVai al contenuto
Atta e non solo, tutti gli acquisti ufficiali in Serie A
Atta è un nuovo giocatore della FiorentinaVai al contenuto
Udinese, Zaniolo invia un certificato medico: la ricostruzione
Zaniolo non sta partecipando agli allenamenti dell'Udinese dopo aver presentato alla società un certificato medico. Evidentemente il giocatore ha preso male alcune situazioni che non si sono ancora risolte contrattualmente, dopo gli accordi verbali dell'inizio della scorsa settimana per l'adeguamento dell'ingaggio
Udinese, Zaniolo invia un certificato medicoVai al contenuto
Visite mediche anche per Harry Winks
Doppie visite mediche nella giornata di oggi per il Cagliari: anche Harry Winks è arrivato a Villa Stuart. Il classe 1996 firmerà un contratto biennale con i rossoblù
Cagliari, Fazzini a Villa Stuart per le visite mediche
Jacopo Fazzini è pronto a diventare un giocatore del Cagliari: il centrocampista è arrivato poco fa a Villa Stuart dove svolgerà le visite mediche con il club rossoblù. Fazzini si trasferisce in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro
Paolo Maldini in Nazionale con Leonardo. E ora il nuovo ct dell'Italia
Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio: l'annuncio è stato questo sabato da Giovanni Malagò. Assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. "Sono due facce della stessa medaglia", ha commentato il presidente della Figc. Da ora parte la ricerca del nuovo ct dell'Italia
Inter, attesa per le nuove visite di Khalaili
Il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter è bloccato per il momento. Il Coni, infatti, ha richiesto ulteriori accertamenti per rilasciare l'idoneità sportiva. I nuovi esami sono previsti in giornata
Cagliari, in arrivo Fazzini: superata la concorrenza del Parma
Il Cagliari supera la concorrenza del Parma e porta in Sardegna Jacopo Fazzini: operazione in prestito oneroso a 800 mila euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Decisivo il pressing del direttore sportivo rossoblù Pietro Accardi, che conosce il ragazzo dall'esperienza assieme all'Empoli, che ha sfruttato il rallentamento degli emiliani. Il giocatgore svolgerà le visite mediche in giornata