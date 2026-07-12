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'L'Originale' a Pordenone: il dietro le quinte della sesta tappa dell’estate 2026

Valerio Spinella (Fayna)

Riviviamo con gli occhi dell’Originale la tappa di Pordenone: la settimana in FVG di Bonan, Di Marzio e Fayna inizia col Portogallo che saluta un Mondiale in cui Messi e Mbappé continuano a macinare record. Sul fronte mercato la Juve cerca un portiere, il Milan chiude per Gila e l’Inter trova l’accordo per Khalaili, che però non è ancora ufficiale. La Fiorentina sorprende tutti con Atta. Da lunedì 13 luglio il tour dell’Originale prosegue a a Fano: l’appuntamento in diretta è dal lunedì al venerdì su Sky Sport

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