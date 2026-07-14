Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Atalanta, Giuntoli: "Ederson è contento di rimanere, lavoriamo per il rinnovo"

atalanta

Il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta si è presentato in conferenza stampa parlando della situazione Ederson dopo la trattativa saltata con lo United: "Siamo stupiti, lui è contento di rimanere e stiamo lavorando per il rinnovo". "Non puoi non innamorarti dell'Atalanta - ha continuato Giuntoli -. Sarri? Ha grande identità e stile di gioco". E su Palestra: "Siamo stati corretti con tutte le parti"

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

Cristiano Giuntoli si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Insieme a lui c'era l'amministratore delegato Luca Percassi che gli ha augurato buona fortuna per questa nuova avventura. "Sono onorato di essere qui - ha detto Giuntoli -, devo ringraziare Luca Percassi che penso sia uno dei più grandi manager in circolazione e un grande uomo di calcio. Ringrazio anche Antonio Percassi e Pagliuca che mi hanno accolto come un figlio. Ho accettato in un secondo, non puoi non innamorarti dell'Atalanta. Ogni anno questa squadra sforna tantissimi gioielli per il calcio europeo e mondiale. Sono orgoglioso di far parte di questo club". Sulla scelta di Maurizio Sarri come nuovo allenatore: "La prima cosa sulla quale ho puntato è l'identità, anche nella scelta di Sarri. Ha una grande identità e uno stile di gioco tanto chiaro quanto importante. Crediamo che la squadra sia molto forte numericamente e qualitativamente. Siamo convinti che all'interno di questo club ci sia tanta qualità anche nelle giovanili. Siamo molto felici e fiduciosi". Sulla questione Ederson, dopo la trattativa saltata con il Manchester United ha annunciato: "Siamo rimasti stupiti. Lui è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo".

"Palestra? Noi siamo stati corretti con tutti"

Giuntoli ha proseguito parlando ancora di calciomercato: "Siamo soddisfatti dell'acquisto di Gaetano. Alajbegovic? L'Atalanta deve essere sempre attenta alle opportunità di mercato, ma per noi la priorità è sempre il lavoro sul campo. Un tipo di calcio prevede un tipo di situazioni. Alla fine conteranno i risultati, però porterò la mia esperienza all'Atalanta: qui è una grande famiglia. Ho trovato una società seria, a cui piace lavorare come me". Infine, anche lui, ha parlato di Marco Palestra: "E' stata una trattativa aperta, tutti erano al corrente di tutto. Noi siamo stati super corretti con tutte le parti. Il giocatore poi è andato al Chelsea e noi siamo orgogliosi che un giovane talento italiano vada a rappresentare il nostro calcio in una grande società. Nuovo Palestra? Sulla destra abbiamo Bellanova e Zappacosta e siamo contenti di averli. Credo che possano giocare anche a quattro. Secondo me parlare del 'nuovo Palestra' è poco opportuno. C'è un gruppo di ragazzi disponibili e intenzionati a fare".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Giuntoli: "Ederson è contento qui, ora il rinnovo"

Calciomercato

Il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta si è presentato in conferenza stampa parlando della...

Juve, Aston Villa avvisa: "Dibu rimarrà con noi"

Calciomercato

"Dibu Martinez rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate"....

Allegri: "Qui per restituire qualcosa alla città"

video

Tra le tante domande durante la sua presentazione, c'è stato spazio anche per una simpatica...

Allegri: "Fortuna ereditare le squadre di Conte"

NAPOLI

Al Teatro San Carlo Max Allegri si è presentato come nuovo allenatore del Napoli: "Qui Conte ha...

Mancini dribbla: "Io Ct? Di cantanti o politici?"

italia

Roberto Mancini è il favorito per la panchina dell'Italia, ma, intervistato a margine della...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE