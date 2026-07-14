Il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta si è presentato in conferenza stampa parlando della situazione Ederson dopo la trattativa saltata con lo United: "Siamo stupiti, lui è contento di rimanere e stiamo lavorando per il rinnovo". "Non puoi non innamorarti dell'Atalanta - ha continuato Giuntoli -. Sarri? Ha grande identità e stile di gioco". E su Palestra: "Siamo stati corretti con tutte le parti"

Cristiano Giuntoli si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Insieme a lui c'era l'amministratore delegato Luca Percassi che gli ha augurato buona fortuna per questa nuova avventura. "Sono onorato di essere qui - ha detto Giuntoli -, devo ringraziare Luca Percassi che penso sia uno dei più grandi manager in circolazione e un grande uomo di calcio. Ringrazio anche Antonio Percassi e Pagliuca che mi hanno accolto come un figlio. Ho accettato in un secondo, non puoi non innamorarti dell'Atalanta. Ogni anno questa squadra sforna tantissimi gioielli per il calcio europeo e mondiale. Sono orgoglioso di far parte di questo club". Sulla scelta di Maurizio Sarri come nuovo allenatore: "La prima cosa sulla quale ho puntato è l'identità, anche nella scelta di Sarri. Ha una grande identità e uno stile di gioco tanto chiaro quanto importante. Crediamo che la squadra sia molto forte numericamente e qualitativamente. Siamo convinti che all'interno di questo club ci sia tanta qualità anche nelle giovanili. Siamo molto felici e fiduciosi". Sulla questione Ederson, dopo la trattativa saltata con il Manchester United ha annunciato: "Siamo rimasti stupiti. Lui è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo".