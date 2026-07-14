Atalanta, Giuntoli: "Ederson è contento di rimanere, lavoriamo per il rinnovo"atalanta
Il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta si è presentato in conferenza stampa parlando della situazione Ederson dopo la trattativa saltata con lo United: "Siamo stupiti, lui è contento di rimanere e stiamo lavorando per il rinnovo". "Non puoi non innamorarti dell'Atalanta - ha continuato Giuntoli -. Sarri? Ha grande identità e stile di gioco". E su Palestra: "Siamo stati corretti con tutte le parti"
Cristiano Giuntoli si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Insieme a lui c'era l'amministratore delegato Luca Percassi che gli ha augurato buona fortuna per questa nuova avventura. "Sono onorato di essere qui - ha detto Giuntoli -, devo ringraziare Luca Percassi che penso sia uno dei più grandi manager in circolazione e un grande uomo di calcio. Ringrazio anche Antonio Percassi e Pagliuca che mi hanno accolto come un figlio. Ho accettato in un secondo, non puoi non innamorarti dell'Atalanta. Ogni anno questa squadra sforna tantissimi gioielli per il calcio europeo e mondiale. Sono orgoglioso di far parte di questo club". Sulla scelta di Maurizio Sarri come nuovo allenatore: "La prima cosa sulla quale ho puntato è l'identità, anche nella scelta di Sarri. Ha una grande identità e uno stile di gioco tanto chiaro quanto importante. Crediamo che la squadra sia molto forte numericamente e qualitativamente. Siamo convinti che all'interno di questo club ci sia tanta qualità anche nelle giovanili. Siamo molto felici e fiduciosi". Sulla questione Ederson, dopo la trattativa saltata con il Manchester United ha annunciato: "Siamo rimasti stupiti. Lui è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo".
"Palestra? Noi siamo stati corretti con tutti"
Giuntoli ha proseguito parlando ancora di calciomercato: "Siamo soddisfatti dell'acquisto di Gaetano. Alajbegovic? L'Atalanta deve essere sempre attenta alle opportunità di mercato, ma per noi la priorità è sempre il lavoro sul campo. Un tipo di calcio prevede un tipo di situazioni. Alla fine conteranno i risultati, però porterò la mia esperienza all'Atalanta: qui è una grande famiglia. Ho trovato una società seria, a cui piace lavorare come me". Infine, anche lui, ha parlato di Marco Palestra: "E' stata una trattativa aperta, tutti erano al corrente di tutto. Noi siamo stati super corretti con tutte le parti. Il giocatore poi è andato al Chelsea e noi siamo orgogliosi che un giovane talento italiano vada a rappresentare il nostro calcio in una grande società. Nuovo Palestra? Sulla destra abbiamo Bellanova e Zappacosta e siamo contenti di averli. Credo che possano giocare anche a quattro. Secondo me parlare del 'nuovo Palestra' è poco opportuno. C'è un gruppo di ragazzi disponibili e intenzionati a fare".