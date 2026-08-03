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Napoli, salta la cessione di Lindstrom allo Schalke 04

Calciomercato

Colpo di scena nella trattativa tra Napoli e Schalke 04 per la cessione del 26enne danese. Dopo che i club avevano trovato l'intesa per un prestito gratuito con diritto di riscatto (fissato a a 5 milioni di euro e ulteriori bonus), Lindstrom non si trasferirà in Germania nonostante avesse già sostenuto le visite mediche. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato

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Jasper Lindstrom non si trasferirà dal Napoli allo Schalke 04. È saltata la trattativa per la cessione del 26enne danese, che aveva già raggiunto la Germania e sostenuto le visite mediche col club tedesco prima della firma. C'era infatti un accordo verbale per la cessione del giocatore: prestito a titolo gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e ulteriori bonus. Ma qualcosa è cambiato nelle ultimissime ore.

La ricostruzione

Il Napoli aveva avanzato dei cambiamenti nell'accordo verbale (ritenuti normali da parte del club azzurro) ma, come svelato nella notte dalla Bild, lo Schalke si è risentito della situazione e non si è più trovato un punto d'incontro per chiudere l'operazione. Il Napoli aveva inviato i documenti da firmare allo Schalke, ma il club tedesco ha ritenuto non ci fossero più le condizioni per proseguire

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