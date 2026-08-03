Colpo di scena nella trattativa tra Napoli e Schalke 04 per la cessione del 26enne danese. Dopo che i club avevano trovato l'intesa per un prestito gratuito con diritto di riscatto (fissato a a 5 milioni di euro e ulteriori bonus), Lindstrom non si trasferirà in Germania nonostante avesse già sostenuto le visite mediche. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato

Jasper Lindstrom non si trasferirà dal Napoli allo Schalke 04. È saltata la trattativa per la cessione del 26enne danese, che aveva già raggiunto la Germania e sostenuto le visite mediche col club tedesco prima della firma. C'era infatti un accordo verbale per la cessione del giocatore: prestito a titolo gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e ulteriori bonus. Ma qualcosa è cambiato nelle ultimissime ore .

La ricostruzione

Il Napoli aveva avanzato dei cambiamenti nell'accordo verbale (ritenuti normali da parte del club azzurro) ma, come svelato nella notte dalla Bild, lo Schalke si è risentito della situazione e non si è più trovato un punto d'incontro per chiudere l'operazione. Il Napoli aveva inviato i documenti da firmare allo Schalke, ma il club tedesco ha ritenuto non ci fossero più le condizioni per proseguire.