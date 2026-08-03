Dopo una stagione complessa, la Fiorentina sta costruendo una rosa di grande livello ed è intenzionata a trattenere Moise Kean. L'attaccante piace molto al Como di Cesc Fabregas ma il club viola farà di tutto per farlo rimanere a Firenze

La prima scelta del Como per l'attacco resta Moise Kean . L'attaccante italiano è il preferito di Cesc Fabregas ma la Fiorentina è pronta a fare muro. Il club viola ha deciso di voler puntare sul classe 2000 e, al netto di offerte irrinunciabili, vuole farlo rimanere a Firenze.

I numeri di Moise Kean

La stagione 2025/26 della Fiorentina è stato particolarmente complessa ma nonostante questo Moise Kean ha comunque collezionato 8 gol e 1 assist in 26 presenze. Numeri importanti, che hanno spinto il Como a voler puntare su di lui, ma il club viola vuole farlo rimanere ed è pronto a resistere.