Roma-Read, previsti nuovi contatti con il Feyenoord: c'è ancora distanza

La Roma continua a trattare con il Feyenoord per Givairo Read. Dopo la prima proposta rifiutata dagli olandesi, il club giallorosso è a lavoro per formularne un'altra e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti. Resta distanza sulla valutazione del giocatore ma si lavora per avvicinarsi

Ancora distanza tra Roma e Feyenoord sulla valutazione di Givario Read, esterno olandese che il club giallorosso ha individuato per rinforzare la rosa di Gasperini. La Roma ha fatto una prima offerta al Feyenoord che però è stata respinta e adesso è al lavoro per presentare un'altra proposta. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per cercare di limare la distanza con il club olandese che chiede almeno 30 milioni di euro.

La Roma ha il sì del giocatore

I giallorossi puntano forte sulla volontà di Read che si trasferirebbe volentieri in Serie A e soprattutto in Champions League. La trattativa ora può entrare nel vivo con la Roma che ha anche superato la concorrenza del Nottingham Forest.