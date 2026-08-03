Dopo una lunga trattativa, il Como ha chiuso la trattativa con il Chelsea per l'arrivo di Trevoh Chalobah. Il difensore si trasferirà a titolo definitivo per 30 milioni di euro più 3 di bonus. Chalobah è atteso in Italia tra mercoledì sera e giovedì mattina, quando sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto

Il Como mette a segno un altro colpo: è stato chiuso l'affare con il Chelsea per Trevoh Chalobah, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Operazione sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungono 3 milioni di bonus. Il difensore inglese si trasferirà a titolo definitivo dal club londinese.

Visite mediche tra mercoledì e giovedì

Definiti gli ultimi dettagli tra i due club, Chalobah è ora atteso in Italia tra la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì. Una volta arrivato sosterrà le visite mediche di rito, passaggio che precederà la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte del Como. Con l'arrivo del classe 1999, Fabregas avrà finalmente il suo difensore a lungo cercato.