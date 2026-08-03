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Como-Chalobah, è fatta: affare di calciomercato da 30 milioni più bonus

Calciomercato

Dopo una lunga trattativa, il Como ha chiuso la trattativa con il Chelsea per l'arrivo di Trevoh Chalobah. Il difensore si trasferirà a titolo definitivo per 30 milioni di euro più 3 di bonus. Chalobah è atteso in Italia tra mercoledì sera e giovedì mattina, quando sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto

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Il Como mette a segno un altro colpo: è stato chiuso l'affare con il Chelsea per Trevoh Chalobah, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Operazione sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungono 3 milioni di bonus. Il difensore inglese si trasferirà a titolo definitivo dal club londinese.

Visite mediche tra mercoledì e giovedì

Definiti gli ultimi dettagli tra i due club, Chalobah è ora atteso in Italia tra la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì. Una volta arrivato sosterrà le visite mediche di rito, passaggio che precederà la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte del Como. Con l'arrivo del classe 1999, Fabregas avrà finalmente il suo difensore a lungo cercato.

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