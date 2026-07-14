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Fiorentina-Valdepenas, bisogna aspettare il via libera di Mourinho. Gosens allo Schalke

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Accordo verbale con il Real per Valdepenas ma bisognerà aspettare José Mourinho, che vuole il difensore nei primi giorni di ritiro in attesa del rientro dei nazionali. I viola continuano a trattare per Oulai, mentre lavorano anche sul fronte uscite. Gosens ha scelto lo Schalke, mentre accordi trovati con Wrexham e Gremio per le cessioni rispettivamente di Moreno e Valentini

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La Fiorentina ha in pugno Valdepenas ma ora dipende da... José Mourinho. I viola, infatti, hanno raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid per il trasferimento a titolo definitivo (con il Blancos che manterrebbero il 50% sulla futura rivendita) ma per far arrivare il ragazzo a Firenze bisognerà aspettare. Il motivo è legato a Mourinho, che non ha cambiato idea sul difensore e vorrebbe trattenerlo in questi primi giorni di ritiro in attesa del rientro dei nazionali. Servirà, quindi, qualche giorno di pazienza prima del via libera dell'allenatore portoghese. Per quanto riguarda Oulai, invece, continuano i contatti con i viola che sono al lavoro per abbassare la richiesta di 30 milioni di euro del Trabzonspor.

Approfondimento

La Fiorentina vuole fare le cose in grande

La Fiorentina si muove anche per le uscite 

Parallelamente, la Fiorentina sta lavorando anche sulle uscite. Dopo non averlo convocato per il ritiro, Gosens ha scelto di ripartire dallo Schalke 04. Ultimi dettagli da sistemare per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro più bonusI viola hanno trovato un accordo con il Wrexham per la cessione di Moreno per 8.5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Ma non solo: intesa trovata anche con il Gremio per Valentini sulla base di 3.5 milioni. Per entrambe le operazione, ora, si aspetta l'ok dei giocatori.

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