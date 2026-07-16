Zeki Celik non è più un giocatore della Roma. Con un colpo quasi a sorpresa è la Juve ad assicurarsi le prestazioni dell'esterno turco che ha voluto salutare attraverso Instagram i tifosi romanisti. Celik chiude la sua avventura in giallorosso con 151 presenze, 2 gol e 10 assist in tutte le competizioni. Celik sembrava a un passo dal trovare un nuovo accordo per prolungare la sua avventura alla Roma. I colloqui tra le parti erano continui ma non è mai stata trovata l'intesa finale. Un rallentamento di cui ha approfittato la Juventus, che si è inserita nella corsa, con un vero e proprio blitz, ottenendo il sì del turco.

Il messaggio di Celik su Instagram

"Oggi, nel salutare questa famiglia provo emozioni difficili da descrivere. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è stato per me un immenso onore e un grande orgoglio. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha fatto crescere, sia come calciatore che come persona. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili. Porterò sempre con me l'orgoglio di aver contribuito al ritorno della Roma in UEFA Champions League. Desidero ringraziare di cuore tutti i miei compagni di squadra, tutte le persone che lavorano ogni giorno per questo club, i direttori sportivi, gli allenatori gli staff tecnici con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ognuno di voi avrà sempre un posto speciale nella mia carriera e nella mia vita. Un ringraziamento speciale va a José Mourinho che mi ha dato l'opportunità di indossare questa maglia. Desidero inoltre ringraziare Daniele De Rossi, Ivan Jurić e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno trasmesso, per la fiducia che hanno riposto in me e per il loro sostegno. Infine, voglio rivolgere un ringraziamento speciale a Gian Piero Gasperini. Anche se abbiamo lavorato insieme per poco tempo, la fiducia, la sincerità e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato molto per me. Gli sarò sempre grato. Ora è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Ma porterò sempre nel cuore questo club, questa città e tutti voi. Auguro alla Roma di continuare a raggiungere tutti i successi che merita. Grazie di cuore per tutto".

Zeki Celik