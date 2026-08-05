Vlahovic, il presidente del Besiktas rivela: "Stiamo lavorando"

"Vlahovic? Stiamo lavorando, ne stiamo discutendo", parola del presidente del Besiktas Serdal Adali, che a un sito turco specializzato in calciomercato ha parlato delle strategie del club in questa sessione estiva: "Salah non era nei nostri piani, non c'è stato nessun colpo di scena. Stiamo parlando di un giocatore che non abbiamo preso, non di uno che non siamo riusciti a prendere. Gli auguro ogni successo"

Il presidente del Besiktas Serdal Adali ha rilasciato dichiarazioni chiare a 'Fanatik' (sito con sede a Istanbul specializzato in calciomercato) per chiarire alcuni punti importanti sulle mosse e le trattative del club, parlando anche dello svincolato Dusan Vlahovic: " Stiamo procedendo con i trasferimenti in linea con il piano che avevamo definito all’inizio della stagione. Vlahovic? Stiamo lavorando, ne stiamo discutendo . Brahim Diaz non è nei nostri piani". L'attaccante serbo dopo aver detto addio alla Juventus è ancora svincolato e può quindi trasferirsi a parametro zero. Tra i grandi colpi di questo mercato estivo del Besiktas c'è Leandro Trossard , che è stato presentato ai tifosi ma per cui manca l'approvazione per il tesseramento dall'Arsenal. " Sarà in campo nella seconda partita. Nessuno si scoraggi ", ha voluto tranquillizzare il presidente.

"Salah? Non lo abbiamo voluto, non era nei nostri piani"

E mentre il Besiktas continua a lavorare, il Trabzonspor sta per ufficializzare Mohammed Salah. L'egiziano, svincolato dopo la fine della sua esperienza al Liverpool, era stato richiesto a gran voce dai tifosi del Besiktas durante la presentazione di Trossard. "In quel momento non ho sentito cosa gridassero i tifosi. Non era né nei nostri piani né nel nostro programma - ha spiegato Adalı -. Ci è voluto un po’ di tempo per adeguare il piano. Quando sarà il momento, alcune cose appariranno molto più chiare. Allora la gente capirà benissimo perché questo trasferimento non si è concretizzato. Stiamo parlando di un giocatore che non abbiamo preso, non di uno che non siamo riusciti a prendere. Gli auguro ogni successo. Non è vero che ci sia stato un colpo di scena o che non siamo riusciti a prenderlo. Non c’è nulla di tutto ciò. Da quando sono in carica, nessuno è riuscito a sottrarre un calciatore al Besiktas".