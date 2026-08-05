Vlahovic, il presidente del Besiktas rivela: "Stiamo lavorando"

"Vlahovic? Stiamo lavorando, ne stiamo discutendo", parola del presidente del Besiktas Serdal Adali, che a un sito turco specializzato in calciomercato ha parlato delle strategie del club in questa sessione estiva: "Salah non era nei nostri piani, non c'è stato nessun colpo di scena. Stiamo parlando di un giocatore che non abbiamo preso, non di uno che non siamo riusciti a prendere. Gli auguro ogni successo"
Il presidente del Besiktas Serdal Adali ha rilasciato dichiarazioni chiare a 'Fanatik' (sito con sede a Istanbul specializzato in calciomercato) per chiarire alcuni punti importanti sulle mosse e le trattative del club, parlando anche dello svincolato Dusan Vlahovic: "Stiamo procedendo con i trasferimenti in linea con il piano che avevamo definito all’inizio della stagione. Vlahovic? Stiamo lavorando, ne stiamo discutendo. Brahim Diaz non è nei nostri piani". L'attaccante serbo dopo aver detto addio alla Juventus è ancora svincolato e può quindi trasferirsi a parametro zero. Tra i grandi colpi di questo mercato estivo del Besiktas c'è Leandro Trossard, che è stato presentato ai tifosi ma per cui manca l'approvazione per il tesseramento dall'Arsenal. "Sarà in campo nella seconda partita. Nessuno si scoraggi", ha voluto tranquillizzare il presidente.
"Salah? Non lo abbiamo voluto, non era nei nostri piani"
E mentre il Besiktas continua a lavorare, il Trabzonspor sta per ufficializzare Mohammed Salah. L'egiziano, svincolato dopo la fine della sua esperienza al Liverpool, era stato richiesto a gran voce dai tifosi del Besiktas durante la presentazione di Trossard. "In quel momento non ho sentito cosa gridassero i tifosi. Non era né nei nostri piani né nel nostro programma - ha spiegato Adalı -. Ci è voluto un po’ di tempo per adeguare il piano. Quando sarà il momento, alcune cose appariranno molto più chiare. Allora la gente capirà benissimo perché questo trasferimento non si è concretizzato. Stiamo parlando di un giocatore che non abbiamo preso, non di uno che non siamo riusciti a prendere. Gli auguro ogni successo. Non è vero che ci sia stato un colpo di scena o che non siamo riusciti a prenderlo. Non c’è nulla di tutto ciò. Da quando sono in carica, nessuno è riuscito a sottrarre un calciatore al Besiktas".